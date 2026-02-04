04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
0-2DA
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Altay'da ayrılık: Ozan Evrim Özenç

calendar 04 Şubat 2026 15:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye'de transfer sezonu devam ederken Altay'da bir ayrılık daha gerçekleşti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da son haftalarda kadroya alınmayan kaleci Ozan Evrim Özenç, siyah-beyazlı kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

İHTARNAME ÇEKMİŞTİ

Bu sezon ligde 2, kupada 1 müsabakada görev yapan 33 yaşındaki file bekçisi, ilk yarı bitmeden önce alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname göndermesi nedeniyle Başkan Sinan Kanlı'nın tepkisini çekmişti.

Kaleci Ozan'ın geçmiş dönemden kalan alacakları konusunda yönetimle el sıkışıp yuvadan uçtu. İzmir temsilcisinde 2020-21 sezonundan bu yana görev yapan deneyimli eldiven, siyah-beyazlı takımla 1'inci Lig'de 34, 2'nci Lig'de 18, kupada ise 3 maça çıkmıştı. Kaleci Ozan, ön libero Murat Berkan'dan sonra ara transferde takımdan ayrılan ikinci futbolcu oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
