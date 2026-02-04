04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
0-2DA
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Hande Baladın için karar verildi!

Fenerbahçe Medicana, sezon başında takıma katılan Hande Baladın ile yola devam etme kararı aldı.

calendar 04 Şubat 2026 15:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Yeni sezon öncesi kadro planlamalarına devam eden Fenerbahçe Opet, iç transferde de önemli hamleler yapıyor.

Yoluna üç kulvarda da devam eden sarı melekler başarılı smaçör Hande Baladın hakkında kararını verdi.

Sarı lacivertli ekip, sezon başı kadrosuna kattığı 28 yaşındaki başarılı smaçör ile yola devam etme kararı aldı.

Dış transferde de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Medicana yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için iki farklı isimle de görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.

KARİYERİ

Voleybol kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başlayan ve uzun yıllar turuncu-beyazlı formayı giyen Hande Baladın, bu sezon başında Fenerbahçe Medicana'ya transfer olmuş ve 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

1.90'lık smaçör ile yakın zamanda sözleşme uzatma görüşmelerine başlanacak
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
