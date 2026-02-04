04 Şubat
Galatasaray tarihine geçti: Mauro Icardi!

Galatasaray'da 73 gole ulaşan Mauro Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Galatasaray tarihine geçti: Mauro Icardi!
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, kupadaki İstanbulspor maçında 5. dakikada ağları havalandırdı.

Arjantinli yıldız, bu golle birlikte Galatasaray tarihine geçti.

Galatasaray'da 73 gole ulaşan Mauro Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.


- İlk sezonunda taraftarın sevgilisi oldu

Mauro Icardi, ilk sezonundaki başarılı performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Galatasaray'a ilk olarak 2022 yazında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, söz konusu sezonun 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kaydettiği 2 golün ardından teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.

2022-2023'te 26 resmi karşılaşmada 23 gol kaydeden Icardi, söz konusu sezondaki şampiyonlukta takımına büyük katkı sağladı.

- İkinci sezonunda gol kralı oldu

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği ikinci sezonda Trendyol Süper Lig'in gol kralı oldu.

İlk sezonundaki başarılı performansının ardından Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Icardi, 2023-2024 sezonunda da takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Arjantinli santrfor, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez rakip fileleri havalandırarak hem gol kralı oldu hem de takımının üst üste 2 kez şampiyonluk yaşamasını sağladı.

Arjantinli yıldız, 2023-2024 sezonunda çıktığı 47 resmi müsabakada 32 gol kaydetti.

- Üçüncü sezonunda sakatlık engeli çıktı

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonunda sakatlık engeliyle karşı karşıya kaldı.

7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği için sezonun geri kalanında forma giyemedi.

Tecrübeli santrfor, sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamadığı 2024-2025 sezonunu 14 maçta attığı 6 golle tamamladı.

- İstanbulspor maçına kadar 11 gol attı

Tottenham maçında yaşadığı büyük sakatlığı atlatan Icardi, bugünkü İstanbulspor maçına kadar bu sezon 11 gol kaydetti.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, bu sezon Süper Lig'in 2. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

Arjantinli yıldız, bugünkü İstanbulspor maçına kadar bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

- Sarı-kırmızılı formayla ligde en çok gol atan yabancı oyuncu

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı formayla 84 lig maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda kaydettiği 61 golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

Icardi'yi bu alanda 59 golle Gheorghe Hagi ve 48 golle Milan Baros takip ediyor.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
