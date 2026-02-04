04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-126'
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Nuri Şahin: "Kupada hedefimiz final ve şampiyonluk"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, maçı baştan sona domine ettiklerini söyledi.

calendar 04 Şubat 2026 18:44
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, maçı başından sonuna kadar domine ettiklerini söyledi.
 
Şahin, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Müsabakada iyi bir performans sergilediklerini aktaran 37 yaşındaki teknik adam, "Başından sonuna kadar oyunu domine ettik ve çok fazla pozisyona girdik. Çok az pozisyon verdik. Averaj için daha fazla gol de atabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kupada Trabzonspor ile bir final maçı oynayacağız. O maçı da kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Nuri Şahin, "Bu sezon Türkiye Kupası'nda finali ya da şampiyonluğu gerçekçi bir hedef olarak görüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:
 
"Tabii ki. Çok gerçekçi bir hedef. Bu sistemde gruptan çıkmak çok da kolay değil. Fikstür avantajımız da çok olmadı. Ligdeki ilk 3 takımdan 2'siyle oynuyoruz. Bunlar bahane değil. İnşallah Trabzonspor'u da yenerek üst tura çıkmak istiyoruz. Üst tura çıkınca da son 8'e kalıyoruz. Orada da hedefimiz tabii ki final oynamak ve kupa kazanmak."
 
Karşılaşmada bir gol kaydeden ve sergilediği performansla dikkati çeken Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic'in performansını da değerlendiren Şahin, "Ivan Brnic bizim için çok değerli. Ivan'ı ne zaman oynatsak performans veren önemli bir oyuncu. Onun adına çok sevindim. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Topsuz oyunda biraz sıkıntısı vardı. Artık birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
 Reklam 
