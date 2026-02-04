Romanya'da Lucescu yerine Hagi iddiası

Romanya Futbol Federasyonu, 80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık sorunlarının ardından alternatif plan hazırlıyor.Lucescu, sağlık sorunları yaşamasının ardından son dönemde hastanede tedavi görüyor.A Bola'da yer alan habere göre, Dünya Kupası'nda mart ayında A Milli Takımımız ile karşılaşacak Romanya, Lucescu'nun artan sağlık sorunlarının ardından Gheorghe Hagi'yi alternatif olarak görüyor ve göreve getirmeyi düşünüyor.Hagi, daha önce 2001 yılında Romanya Milli Takımı'nı 5 maç boyunca çalıştırmıştı.Romanya Futbol Federasyonu, sağlık sorunlarının ardından Lucescu'nun durumu için 3 Şubat salı günü açıklama yapmıştı."Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, deri altı enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi görmek üzere tıbbı gözetim altında hastanede yatmaktadır ve durumu iyidir. Lucescu'nun yurt içinde veya yurt dışında başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi konusunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini söylemek isteriz.Bu bağlamda teknik direktör Mircea Lucescu, şu mesajı gönderdi; "Ben iyiyim, endişelenecek bir şey yok. Lütfen sakin olun, durum çok abartıldı. Sadece gözlem altında tutulmam gereken bir tedavi.Romanya Futbol Federasyonu ve Mircea Lucescu, ilgileri ve destek mesajları için herkese teşekkür eder ve gizlilik hakkına saygı gösterilmesini rica eder."