04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-126'
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Romanya'da Lucescu yerine Hagi iddiası

Romanya Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun sağlık sorunları yaşamasının ardından alternatif hazırlıkları yapmaya başladı. Romanya, Lucescu yerine Gheorghe Hagi'yi düşünüyor.

Romanya Futbol Federasyonu, 80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık sorunlarının ardından alternatif plan hazırlıyor.

Lucescu, sağlık sorunları yaşamasının ardından son dönemde hastanede tedavi görüyor.

A Bola'da yer alan habere göre, Dünya Kupası'nda mart ayında A Milli Takımımız ile karşılaşacak Romanya, Lucescu'nun artan sağlık sorunlarının ardından Gheorghe Hagi'yi alternatif olarak görüyor ve göreve getirmeyi düşünüyor.


Hagi, daha önce 2001 yılında Romanya Milli Takımı'nı 5 maç boyunca çalıştırmıştı.

FEDERASYON VE LUCESCU'DAN AÇIKLAMA

Romanya Futbol Federasyonu, sağlık sorunlarının ardından Lucescu'nun durumu için 3 Şubat salı günü açıklama yapmıştı.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

"Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, deri altı enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi görmek üzere tıbbı gözetim altında hastanede yatmaktadır ve durumu iyidir. Lucescu'nun yurt içinde veya yurt dışında başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi konusunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini söylemek isteriz.

Bu bağlamda teknik direktör Mircea Lucescu, şu mesajı gönderdi; "Ben iyiyim, endişelenecek bir şey yok. Lütfen sakin olun, durum çok abartıldı. Sadece gözlem altında tutulmam gereken bir tedavi.

Romanya Futbol Federasyonu ve Mircea Lucescu, ilgileri ve destek mesajları için herkese teşekkür eder ve gizlilik hakkına saygı gösterilmesini rica eder."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
