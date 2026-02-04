04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
0-2DA
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Kupa Voley'de ilk yarı finalist Galatasaray HDI Sigorta

Galatasaray HDI Sİgorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek Erkekler Kupa Voley'de yawrı finale yükselen ilk takım oldu.

calendar 04 Şubat 2026 16:25
Haber: AA
Kupa Voley'de ilk yarı finalist Galatasaray HDI Sigorta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Galatasaray, yarı finalde Fenerbahçe - Spor Toto eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.
Salon: Burhan Felek Vestel


Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Ahmet Tümer, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Özgür Benzer, Kerem Suel, Furkan Dur, Nascimento)

Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 22-25, 15-13

Süre: 154 dakika (33, 32, 31, 37, 21)

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.