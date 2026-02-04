04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
0-2DA
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Junior Olaitan: "Savaşmak için buradayım ve kazanmaya geldim"

Junior Olaitan, Beşiktaş için her şeyini vermeye, savaşmaya ve kazanmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan için sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.

Olaitan'ın sözlerine yer verilen videoda genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba. Ben Ishhola Junior Olaitan. Bşeiktaş için buradayım ve her şeyimi vereceğim. Savaşmak için buradayım ve kazanmaya geldim. Savaşmaya hazırım. Bu arma ve bu renkler için savaşmaya ve fethetmeye hazırım. Burası artık benim evim ve ne yapmam gerektiğini biliyorum." 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
