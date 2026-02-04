Junior Olaitan: "Savaşmak için buradayım ve kazanmaya geldim. Bu arma ve bu renkler için savaşmaya ve fethetmeye hazırım. Burası artık benim evim ve ne yapmam gerektiğini biliyorum." pic.twitter.com/F6peX7WviL



— Sporx (@sporx) February 4, 2026