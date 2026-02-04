04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-470'
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'u İstanbul'a getirdi

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 24 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlılar'a imza atmak için İstanbul'a geldi.

calendar 04 Şubat 2026 12:18 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 14:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'u İstanbul'a getirdi
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Hyeon-gyu Oh ile sözleşme imzalaması bekleniyor.


KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü Genk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Güney Koreli oyuncu, 32 maçta 10 gol kaydetti.



BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
