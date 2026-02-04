Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.
Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Hyeon-gyu Oh ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
KAP BİLDİRİMİ YAPILDI
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü Genk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Güney Koreli oyuncu, 32 maçta 10 gol kaydetti.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.
İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.
Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Hyeon-gyu Oh ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
KAP BİLDİRİMİ YAPILDI
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü Genk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Güney Koreli oyuncu, 32 maçta 10 gol kaydetti.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.