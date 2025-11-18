Haber Tarihi: 18 Kasım 2025 17:46 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 17:46

Valorant Neden Açılmıyor? Oyuncular Sunucuya Giriş Sorunu Yaşıyor!

18 Kasım Salı günü öğle saatlerinde tüm interneti etkisi altına alan küresel teknik arıza, çevrimiçi oyunların devlerini de vurdu. Riot Games'in popüler nişancı oyunu Valorant'a giriş yapmaya çalışan oyuncular, sunucu bağlantısı ve oturum açma sorunlarıyla karşılaştı. Peki, Valorant sunucularında mı bir çökme yaşanıyor, yoksa sorun daha mı büyük?

Valorant Neden Açılmıyor? Oyuncular Sunucuya Giriş Sorunu Yaşıyor!
Abone Ol
Bugün yaklaşık 14.30'da başlayan ve X (Twitter), YouTube gibi platformları durma noktasına getiren internet aksaklığı, Valorant oyuncularını da oyun dışı bıraktı. Oyuna girmekte zorlanan veya ping (gecikme) sorunları yaşayan kullanıcılar, bu durumun oyun sunucularından kaynaklandığını düşünerek endişeye kapıldı.

🌐 Sorunun Kaynağı: Küresel Cloudflare Krizi
Valorant gibi anlık tepki gerektiren ve milyonlarca oyuncuyu aynı anda barındıran çevrimiçi oyunlar, kesintisiz bir deneyim sunmak için en güçlü internet altyapı hizmetlerine ihtiyaç duyar.

Bugün yaşanan ve yüzlerce siteyi etkileyen erişim probleminin ana kaynağı, internet altyapısının kritik sağlayıcılarından Cloudflare'da meydana gelen büyük teknik arızadır.

Dolaylı Etki Mekanizması: Valorant sunucuları doğrudan Cloudflare'ı kullanmasa bile, Cloudflare'ın hizmet dışı kalması, internet omurgasında devasa bir trafik sıkışıklığına ve DNS (Alan Adı Sistemi) çözümlemelerinde sorunlara yol açar.

Bağlantı Sorunları: Bu genel internet sıkışıklığı, oyuncuların Valorant'ın oyun sunucularına ulaşmaya çalışırken bağlantı hızlarının düşmesine, yüksek gecikmeye veya oturum açma hataları almasına neden olmuştur.

Hata Mesajları: Oyuncuların karşılaştığı hata mesajları, genellikle sunuculara yeterince hızlı ve stabil bir şekilde ulaşılamadığını işaret eden teknik kökenli mesajlardır.

Riot Games'ten Açıklama Geldi mi?
Şu an için Riot Games'ten Valorant sunucularına yönelik özel bir teknik arıza veya kapatma kararı olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Yaşanan kesinti, büyük olasılıkla küresel altyapı kriziyle ilişkilidir.

Cloudflare yetkilileri, arızayı gidermek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini duyurdu. İnternet altyapısının normale dönmesiyle birlikte, Valorant sunucularına olan bağlantı sorunlarının da kendiliğinden düzelmesi beklenmektedir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yasa dışı bahis operasyonu: 4 hakem gözaltında! Trendyol Süper Lig Yasa dışı bahis operasyonu: 4 hakem gözaltında!
Beşiktaş'ta transfer harekatı: 4 takviye! Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer harekatı: 4 takviye!
Semenyo için 74 milyon euro! Liverpool Semenyo için 74 milyon euro!
Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması! Kocaelispor Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!
Beşiktaş'ın eski Asbaşkanı Levent Erdoğan vefat etti! Beşiktaş Beşiktaş'ın eski Asbaşkanı Levent Erdoğan vefat etti!
Arda Turan: 'Fatih Terim'den öğrendim' Galatasaray Arda Turan: "Fatih Terim'den öğrendim"
Cesc Fabregas'tan geleceği için açıklama! Serie A Cesc Fabregas'tan geleceği için açıklama!
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Galatasaray Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
TÜBİTAK Sitesi Neden Açılmıyor? Öğle Saatlerindeki Erişimin Kesilme Nedeni! Gündem TÜBİTAK Sitesi Neden Açılmıyor? Öğle Saatlerindeki Erişimin Kesilme Nedeni!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Diego Carlos için 5 milyon euroluk talep
2
İtalya'da Semih Kılıçsoy'a destek!
3
Fenerbahçe'den Edson Alvarez operasyonu!
4
Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm
5
Fenerbahçe'ye Goretzka transferinde rakip!
6
Mbappe - PSG: Büyük tazminat savaşı!
7
İspanya - Türkiye: Muhtemel 11'ler

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.