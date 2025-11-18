Valorant Neden Açılmıyor? Oyuncular Sunucuya Giriş Sorunu Yaşıyor!

Bugün yaklaşık 14.30'da başlayan ve X (Twitter), YouTube gibi platformları durma noktasına getiren internet aksaklığı, Valorant oyuncularını da oyun dışı bıraktı. Oyuna girmekte zorlanan veya ping (gecikme) sorunları yaşayan kullanıcılar, bu durumun oyun sunucularından kaynaklandığını düşünerek endişeye kapıldı.



🌐 Sorunun Kaynağı: Küresel Cloudflare Krizi

Valorant gibi anlık tepki gerektiren ve milyonlarca oyuncuyu aynı anda barındıran çevrimiçi oyunlar, kesintisiz bir deneyim sunmak için en güçlü internet altyapı hizmetlerine ihtiyaç duyar.



Bugün yaşanan ve yüzlerce siteyi etkileyen erişim probleminin ana kaynağı, internet altyapısının kritik sağlayıcılarından Cloudflare'da meydana gelen büyük teknik arızadır.



Dolaylı Etki Mekanizması: Valorant sunucuları doğrudan Cloudflare'ı kullanmasa bile, Cloudflare'ın hizmet dışı kalması, internet omurgasında devasa bir trafik sıkışıklığına ve DNS (Alan Adı Sistemi) çözümlemelerinde sorunlara yol açar.



Bağlantı Sorunları: Bu genel internet sıkışıklığı, oyuncuların Valorant'ın oyun sunucularına ulaşmaya çalışırken bağlantı hızlarının düşmesine, yüksek gecikmeye veya oturum açma hataları almasına neden olmuştur.



Hata Mesajları: Oyuncuların karşılaştığı hata mesajları, genellikle sunuculara yeterince hızlı ve stabil bir şekilde ulaşılamadığını işaret eden teknik kökenli mesajlardır.



Riot Games'ten Açıklama Geldi mi?

Şu an için Riot Games'ten Valorant sunucularına yönelik özel bir teknik arıza veya kapatma kararı olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Yaşanan kesinti, büyük olasılıkla küresel altyapı kriziyle ilişkilidir.



Cloudflare yetkilileri, arızayı gidermek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini duyurdu. İnternet altyapısının normale dönmesiyle birlikte, Valorant sunucularına olan bağlantı sorunlarının da kendiliğinden düzelmesi beklenmektedir.

