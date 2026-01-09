Beşiktaş, ilk hazırlık maçında geriden gelip kazandı!

Beşiktaş, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da Rumen ekibi FCSB ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 70. dakikada Ahmet Sami Bircan ile 75. dakikada Jota Silva kaydetti.
FCSB'nin tek golünü ise 68. dakikada Mamadou Thiam attı.
Antalya kampını 10 Ocak'ta tamamlayacak Beşiktaş sıradaki maçında Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ikinci yarısını ise 19 Ocak'ta sahasında Kayserispor karşısında açacak.
