09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-018'
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Beşiktaş, ilk hazırlık maçında geriden gelip kazandı!

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Rumen ekibi FCSB'yi Ahmet Sami Bircan ve Jota'nın attığı gollerle 2-1 yendi.

calendar 09 Ocak 2026 18:48 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 19:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, ilk hazırlık maçında geriden gelip kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da Rumen ekibi FCSB ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 70. dakikada Ahmet Sami Bircan ile 75. dakikada Jota Silva kaydetti.

FCSB'nin tek golünü ise 68. dakikada Mamadou Thiam attı.

Antalya kampını 10 Ocak'ta tamamlayacak Beşiktaş sıradaki maçında Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ikinci yarısını ise 19 Ocak'ta sahasında Kayserispor karşısında açacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
