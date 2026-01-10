Fas, Afrika Kupası'nda yarı final biletini cebine koydu!

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) ev sahibi Fas, Kamerun'u 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.



Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında, Fas ile Kamerun karşı karşıya geldi.



Fas, 26. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ismael Saibari'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.



Fas'ta Fenerbahçe'de oynayan Youssef En-Nesyri ile Kamerun'da Başakşehir forması giyen Oliver Kemen, maça yedek kulübesinde başlarken En-Nesyri, 67. dakikada oyuna girdi.



Fas, yarı finalde Cezayir-Nijerya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



