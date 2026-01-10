09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
1-0
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
3-3
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
1-2
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-1
09 Ocak
Kamerun-Fas
0-2
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
3-2

Fas, Afrika Kupası'nda yarı final biletini cebine koydu!

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fas, Kamerun'u 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

calendar 10 Ocak 2026 00:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fas, Afrika Kupası'nda yarı final biletini cebine koydu!
35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) ev sahibi Fas, Kamerun'u 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. 

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında, Fas ile Kamerun karşı karşıya geldi.

Fas, 26. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ismael Saibari'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Fas'ta Fenerbahçe'de oynayan Youssef En-Nesyri ile Kamerun'da Başakşehir forması giyen Oliver Kemen, maça yedek kulübesinde başlarken En-Nesyri, 67. dakikada oyuna girdi.

Fas, yarı finalde Cezayir-Nijerya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

