Haber Tarihi: 07 Ocak 2026 15:57

Eşref Rüya Bugün, Bu Akşam Var mı? 7 Ocak Eşref Rüya Yeni Bölüm Ne Zaman?

Eşref Rüya bu akşam var mı? 7 Ocak 2026 Star TV yayın akışı ve Eşref Rüya yeni bölüm neden yok sorusunun yanıtı haberimizde.

Eşref Rüya Bugün, Bu Akşam Var mı? 7 Ocak Eşref Rüya Yeni Bölüm Ne Zaman?
Başrollerini genç kuşağın başarılı isimlerinin paylaştığı ve senaryosuyla kısa sürede dikkat çeken Eşref Rüya, normal şartlarda her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor. Ancak televizyon kanallarının Ocak ayının ilk haftasında uyguladığı "reklam arası" ve dizi setlerinin yılbaşı tatili nedeniyle Eşref Rüya'nın yayın takviminde de değişikliğe gidildi. İşte 7 Ocak Çarşamba Star TV yayın planı ve dizinin dönüş tarihi...
EŞREF RÜYA BUGÜN YAYINLANACAK MI? (7 OCAK ÇARŞAMBA)
Star TV'nin 7 Ocak 2026 tarihli yayın akışına göre; Eşref Rüya bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Kanalların ortak kararıyla dizilerin yeni bölümlerine verilen bir haftalık "Ocak tatili" bu hafta da devam ediyor. Dizinin yayın saatinde Star TV ekranlarında sevilen bir yerli sinema filmi izleyiciyle buluşacak.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Eşref ve Rüya'nın imkansızlıklar içindeki aşkını konu alan dizinin bir sonraki bölümü için geri sayım başladı:

Yeni Bölüm Tarihi: Eşref Rüya, 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de kaldığı yerden devam edecek.

7 OCAK 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI
Bugün Star TV ekranlarında yer alan programların listesi şu şekildedir:

16:30 Söz (Tekrar)

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)


20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema - Yeni Bölüm Yerine)

22:15 Eşref Rüya (Tekrar)

00:30 Yerli Dizi Tekrar

Dizinin takipçileri bu akşam yeni bölümü izleyemeyecek olsa da, saat 22.15'teki tekrar bölümüyle kaçırdıkları detayları yakalama fırsatı bulacaklar.

