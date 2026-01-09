Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'da!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Can Armando Güner, İstanbul'a geldi.Sarı-kırmızılılar, devre arasının ilk transferi olan Can Armando Güner'i imza öncesi İstanbul'a getirdi. Galatasaray'ın, genç futbolcuya sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalatması bekleniyor.Galatasaray, bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta olan 18 yaşındaki genç futbolcu için Alman ekibi ile anlaşmaya vardı.Bu transfer için Galatasaray, Mönchengladbach'a 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.Genç futbolcu daha önce yaptığı bir açıklamada "Babam, Maradona'nın büyük bir hayranı. Ve Arjantin kökenimiz olduğu için bana 'Armando' denmesi gayet doğal oldu." açıklamasını yaptı.Can Armando Güner, Almanya'da yetişmiş, Türk asıllı genç bir futbolcudur. 2007 doğumlu olan Can Armando Güner, futbola Almanya'da başladı ve altyapı kariyerini Borussia Mönchengladbach bünyesinde sürdürdü. Hücum hattında görev yapan genç oyuncu, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve çok yönlülüğüyle dikkat çekmektedir.Asıl mevkisi kanat olan Can Armando Güner, her iki kanatta da oynayabilmesinin yanı sıra zaman zaman 10 numara pozisyonunda da görev alabilmektedir. Topla dripling yeteneği, dar alanda çözüm üretebilmesi ve hücuma yönelik oyun tarzı, onu yaşıtları arasında öne çıkaran özellikler arasında gösterilmektedir.Genç yaşına rağmen disiplinli oyun yapısı ve fiziksel gelişimiyle dikkat çeken Can Armando Güner, Almanya altyapı futbolunun modern anlayışıyla yetişmiş oyuncular arasında yer almaktadır.