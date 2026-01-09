09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'da!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Can Armando Güner, İstanbul'a geldi.

09 Ocak 2026 16:44
Sarı-kırmızılılar, devre arasının ilk transferi olan Can Armando Güner'i imza öncesi İstanbul'a getirdi. Galatasaray'ın, genç futbolcuya sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalatması bekleniyor. 

Galatasaray, bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta olan 18 yaşındaki genç futbolcu için Alman ekibi ile anlaşmaya vardı.

Bu transfer için Galatasaray, Mönchengladbach'a 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

ALMANYA, ARJANTİN...


Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.

ARMANDO İSMİNİN KAYNAĞI MARADONA

Genç futbolcu daha önce yaptığı bir açıklamada "Babam, Maradona'nın büyük bir hayranı. Ve Arjantin kökenimiz olduğu için bana 'Armando' denmesi gayet doğal oldu." açıklamasını yaptı.

CAN ARMANDO GÜNER İLE İLGİLİ KISA BİLGİLER

Can Armando Güner, Almanya'da yetişmiş, Türk asıllı genç bir futbolcudur. 2007 doğumlu olan Can Armando Güner, futbola Almanya'da başladı ve altyapı kariyerini Borussia Mönchengladbach bünyesinde sürdürdü. Hücum hattında görev yapan genç oyuncu, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve çok yönlülüğüyle dikkat çekmektedir.

Asıl mevkisi kanat olan Can Armando Güner, her iki kanatta da oynayabilmesinin yanı sıra zaman zaman 10 numara pozisyonunda da görev alabilmektedir. Topla dripling yeteneği, dar alanda çözüm üretebilmesi ve hücuma yönelik oyun tarzı, onu yaşıtları arasında öne çıkaran özellikler arasında gösterilmektedir.

Genç yaşına rağmen disiplinli oyun yapısı ve fiziksel gelişimiyle dikkat çeken Can Armando Güner, Almanya altyapı futbolunun modern anlayışıyla yetişmiş oyuncular arasında yer almaktadır.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
