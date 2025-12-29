Doğruluk Mu, Cesaret Mi Soruları: DC Soruları 2026 | Komik, Kolay ve Zor Doğruluk Mu Cesaret Mi Soruları ile +18 Şişe Çevirmece Soruları

Doğruluk mu cesaret mi soruları kaliteli ve eğlenceli sorulardan seçildiğinde doğruluk cesaretlik oyununun eğlencesini fazlasıyla arttıracaktır. Zaten şişe çevirmece oyununun amacı arkadaşlar arasında hem güzel zaman geçirilmesini sağlamak hem de arkadaşlar arasında var olan bağların, yakınlıkların daha da güçlenmesini, artmasını sağlamaktır.

ZOR DOĞRULUK MU, CESARET Mİ SORULARI

Bir zaman makinen olsa hangi zaman dönemine giderdin? Hiç hipnotize edildin mi? Kime oy verdin? Duşta söylediğin popüler şarkın hangisi? Bu odadaki en seksi kişi sence kim? Benim hakkımda nelerden hoşlanmıyor musun? Şu an hangi renk iç çamaşırı giyiyorsun? Son attığın mesaj neydi? İç çamaşırlarını ne sıklıkla yıkıyorsun? Hiç kulak kiri tattın mı? Hiç terinin tadına baktın mı? Zeka ve güzellik arasında bir seçim yapmak zorunda kalsan neyi seçerdin? Daha önce sana verilmiş en kötü hediye nedir? Hayatın film olsa seni kim oynardı? Bu odada en az kimden hoşlanıyorsun ve neden? Hayalindeki erkek/kız nasıl birisi? Bu odadaki kim bugüne kadarki en kötü insan olurdu? Neden? Yeniden doğmuş olsaydın, hangi yüz yılda doğmak isterdin? Söylediğiniz veya yaptığınız bir şeyi silmek için zamanda geriye gidebilseydiniz, bu ne olurdu? Erkek arkadaşın veya kız arkadaşın seni hiç utandırdı mı? Birdenbire görünmez olsaydın ne yapardın? Banyoda kaldığınız en uzun süre nedir ve neden bu kadar uzun süre kaldınız? Şimdiye kadar gördüğüm en garip rüyayı anlat. Duşta işiyor musun? Hala yaptığın en çocukça şey nedir? Hangi çocuk filmini tekrar tekrar izleyebilirsin? Ayak kokunuz kötü mü? Saçma takma adların var mı? Telefonunuzda hangi uygulamada en çok zaman harcıyorsunuz? Tek bir oturuşta yediğin en çok yemek ne? Tek başınayken dans ediyor musun? Karanlıktan korkar mısın? Bütün gün evdeysen ne yapardın? Günde kaç öz çekim yapıyorsunuz? En son ne zaman dişlerini fırçaladın? En sevdiğin pijamalar neye benziyor? Hiç yerden bir şey yedin mi? Yapmaman gereken bir şeyi yaparken hiç yakalandın mı? Vücudunun hangi bölümünü seviyorsun, hangi kısmından nefret ediyorsun? Hiç bitlendin mi? Pantolonunu hiç kestin mi? Tabağını yalıyor musun? Kimsenin senin hakkında bilmediği bir şey nedir? Hiç tabağını yaladın mı? Dirseğini yalayabilir misin? Eğer buradaki herkesi yanan bir binadan kurtarmaya çalışıyor olsaydın ve birini geride bırakmak zorunda kalırsan, kimi geride bırakırdın? Telefonda aradığın son şey neydi? Hiç kimseye söylemediğin bir sırrın var mı? Şimdiye kadar gördüğünüz en korkunç rüya nedir? Çorabını değiştirirken ayağını koklar mısın? Eğer herhangi bir tür hayvan olabilseydin, ne yapardın? Karanlıktan korkar mısın? Hiç yaşınız hakkında yalan söylediniz mi? En son ne zaman dişlerini fırçaladın? Kimsenin senin hakkında bilmediği bir şey nedir? Hiç asansörde gaz kaçırdın mı? Bir günlüğüne karşı cins olsan ne yapardın? Banyodayken yanlışlıkla hiç kimse içeri girdi mi? Hayatınızda bir şey değiştirebilseydiniz, ne olurdu? En büyük pişmanlığın nedir? En komik ilk randevunuz neydi? En garip alışkanlığın nedir? Kaç tane çocuk sahibi olmak istersiniz? Hakkınızda bilmem gereken utanç verici bir gerçek nedir? Çocukluktaki lakabın neydi? En sevdiğiniz yemek nedir? En sevdiğiniz renkleriniz nedir ve neden? Hayalindeki meslek ne? Telefonunuzdaki en utanç verici fotoğraf hangisidir? Kimsenin bulamadığı kötü bir şey yaptınız mı? Sahip olduğunuz en iğrenç alışkanlık nedir? Bir ilişkinizdeki en büyük korkunuz nedir? Bir adada 3 gün sıkışıp kalırsan, ne yaparsın? En sevdiğiniz kişi kimlerdir ve neden? Tuvalet kağıdınızı ruloya nasıl koyarsınız? İlk görüşte aşka inanır mısın? Aşka inanıyor musunuz? Hayalinizdeki düğün nedir? Şansınız olursa hangi ülkede yaşamak istersiniz? En çok neyi hayal ediyorsun? Şimdiye dek yaşadığınız en garip rüyayı açıklayabilir misiniz? En büyük pişmanlığın nedir? Beni seviyor musun?

DOĞRULUK MU, CESARET Mİ SORULARI +18

İkinci turlar heyecan verici mi yoksa yorucu mu? Yana bakarken veya kişinin yüzüne bakarken orgazm taklidi mi yapar mısın? "Bu gece bir şeyler yapalım" olayına özel kıyafetin var mı? Nedir? Telefonunda kayıtlı seksi resimlerin veya videoların var mı? Hiç aynı cinsiyete ilgi duydun mu? Hiç hile aldattın mı/aldatmak istedin mi? Hiç arabada yaptın mı? Hiç kimseyle seks yaptın mı? Kaç kişiyle yattın? Pornografik filmleri ne sıklıkla izliyorsun? Bu odadaki insanlarla üçlü seks yapman gerekse, bunu kimle yapardın ve neden? Aynı cinsiyette olsaydın, hangi ünlüye giderdin? Bir erkekte en çok sevdiğin yer neresi? Birinin sana yapmasını isteyeceğin en maceracı şey ne? Geçmişte seks için yaptığın en çok şey ne? En çok dinlediğin şarkı ne? Hangi külotları giyiyorsun? Açıldığın en utanç verici zaman neydi? Daha heyecan verici ne olurdu: Fantastik seks, normal seks? Bir günde en çok kaç kez yaptın? Bir kızda en sevdiğiniz vücut kısmı ne? Kendinden zevk almak için en sevdiğin fantezi ne? Bekaretini ne zaman kaybettin? Ne zaman birine karşı dayanamaz oldun? İlk ne seviştin? İlk öpücüğün ne zamandı? Cinsel uyanışın ne zamandı? 1 günde kaç kere yapmak isterin? Buradaki herkesten en çok kiminle uyumak istersin? En iyi sevgilin kimdi ve neden?

KIZLARA SORULABİLECEK DOĞRULUK SORULARI

Bunlar bir kıza sormanız gereken doğruluk mu cesaret mi soruları: Saçını yıkamadan en uzun ne kadar süre bekledin? Herhangi bir ünlü ile evlenseydin, kim olurdu? Kaç tane erkek arkadaşın 0ldu? Sizden en az 10 yaş büyük bir kişiye hiç aşık oldunuz mu? Şu an kiminle çıkıyorsun? Sevdiğiniz birinin önünde söylediğiniz veya yaptığınız en utanç verici şey nedir? Vücudunun hangi bölümünü seviyorsun, hangi kısmından nefret ediyorsun? Hayran olduğun ünlü kim? Bu odadaki biriyle bir dans gösterisi yapmak zorunda olsaydın, kimi seçerdin? Gelecekte kaç çocuk sahibi olmak istersiniz? En çok kimden nefret ediyorsun? Ünlü biriyle çıkabilseydin, kim olurdu? Issız bir adada okulumuzdan kimin mahsur kalmasını isterdiniz? Hiç terk edildin mi? Bunun nedeni neydi? Yapabilseydin kendin üzerinde değiştirebileceğin bir fiziksel özellik nedir? Şişman olmadan istediğin bir şeyi yiyebilseydin, bu yemek ne olurdu? Hayallerinizdeki insanla evleneceksin denilse, telefonsuz bir yıl geçirir miydiniz? Hayatınızın geri kalanında sadece tek bir saç modeli yapabilseydin, kıvırcık saçları mı yoksa düz saçları mı seçerdin? Hayatının sonuna kadar bir makyaj eşyası kullanmaman söylense hangisini seçerdin? Senden daha kısa biriyle çıkar mısın? Vücudunuzla ilgili bir şeyi değiştirebilseydin, bu ne olurdu? Okulunda başka bir kız olsaydın kim olurdun? Aynada kendine hayran hayran bakar mısın? Sevgilinle ilgili yaptığın en utanç verici şey nedir? Hiç amigo olmak istedin mi? Sınıfımızdaki en iyi 5 erkek kim? Onları sırala.

ERKEKLERE SORULABİLECEK DC SORULARI

Erkeklere doğruluk mu cesaretlik mi sorusu sormak istiyorsanız bunlar tam size göre: Eğer görünmez olsaydın, bu odadan kimi gözetlemek isterdin? Okulumuzun (iş yerinin) en popüler 5 kızını sayar mısın? Sarışın mı seversin esmer mi? Steroid kullandın mı? Bu odada kiminle çıkmak isterdin? Vücudunun en beğendiğin yeri neresidir? En son ne zaman aynaya baktın? Sevgiline hiç yalan söyledin mi? Senden daha yaşlı bir kadınla çıkar mısın? En son ne zaman ağladın? Kimi kıskanıyorsun? Ailen kız arkadaşından nefret ederse, onu terk eder miydin? Kız arkadaşın en iyi arkadaşından nefret ederse ne yapardın? Hiç yaşın hakkında yalan söyledin mi? Hiç ilk görüşte aşık oldun mu? Kimdi? Sevmediğin bir kız sana aşık olsaydı, ona ne söyler nasıl davranırdın? Hiç arkadaşının sırrını başkasıyla paylaştın mı? Benim mesajımı hiç görmezden geldin mi. Neden bunu yaptın? Hiç en iyi arkadaşına yalan söyledin mi? En iyi 2 arkadaşın arasında seçim yapsan hangisini seçerdin? En iyi arkadaşının en sevmediğin huyu nedir? Sevdiğin ama açılamadığın kişi sana en yakın arkadaşını sevdiğini söylese ne yapardın? Arkadaşının sevgilisini aldattığını bilseydin ne yapardın? Kendini daha iyi biri gibi göstermek için en iyi arkadaşın hakkında yalan söyledin mi? Bir tatil kazansan ve iki kişi getirmenize izin verilse aramızdan kimleri seçerdin? Saklamanız söylendiği bir sırrı hiç anlattınız mı? Kim daha güzel/yakışıklı? Sen mi (odadaki herhangi biri)……. mı? [Oyundaki herhangi biri] hakkındaki ilk izleniminiz neydi? Odadaki herkese 1'den 10'a kadar puan verin, 10'u en sıcak olanı; 1 ise en kötü ve soğuk olanı. Bir diş fırçasını en iyi arkadaşınla paylaşır mısın? Sevgilin ve en iyi dostum göle düşse önce hangisini kurtarırsın? Sizce grubumuzdaki en çok sevilen kişi kim? Hiç bir kız tarafından ret edildin mi? Fakir ve akıllı olmak mı ya da zengin ve dilsiz olmak mı? Hangisini seçerdin? Eşine hiç yalan söyledin mi? Arkadaşın onun için yalan söylemeni istedi ve başının derde gireceğini biliyor olsaydın yine de söyler miydin? Okuldaki en popüler kız/erkek sen olsaydın arkadaşlarından vazgeçer misin? Biri size en iyi arkadaşınızın nasıl olduğunu sorduğunda, onu nasıl anlatırdın? Sevdiğin ama açılamadığın kişinin başka birini sevdiğini öğrensen ne yapardın? LİSE ÖĞRENCİLERİNE DC SORULARI Issız bir adada okulumuzdan kimin mahsur kalmasını isterdiniz? Hiç bir dersten başarısız oldun mu? Hiç kopya çektin mi? Hiç sınıfta uyudun mu? Sınıfta asla yanında oturmak istemeyeceğin kim? Derse hiç geç kaldın mı? Bir öğretmenin önünde yaptığın en utanç verici şey nedir? Hiç masanın altına sakız attın mı? Hiç okulda kavga ettin mi? Bir sınavdan aldığın en kötü puan neydi? Sınıfta hiç uyuya kaldın mı? Hiç gözaltına alındın mı? Eğer görünmez olsaydın hangi derse gizlice girerdin? En kötü sınıf hangisidir?

SEVGİLİYE DOĞRULUK MU, CESARETLİK Mİ SORULARI

Bu oyundaki en güzel gözler kime ait? En uzun ilişkin ne kadar sürdü? Hiç aşık oldun mu? Birlikte olmaktan en hoşlandığın ve eğlendiğin kişi var mı? Erkeklerin adamlığını gösteren detay var mıdır? Hiç diyet yaptın mı? Kilo almamak için yemek yemediğin zamanlar olur mu? Seni korkutan ölüm türü var mı? Evlilik hayali kurdun mu, kurduysan bu kişi kimdi? Aşka inanır mısın? Aşk kavramında yaşa takılanlardan mısın? Sevdiğin veya hoşlandığın birine kolayca açılabilir misin? Yaz aşklarına karşı bakış açın nedir? Aşk ile korkuların var mı, varsa bunlar nelerdir?

2026 Doğruluk mu cesaret mi soruları ile arkadaşlar birbirlerini daha iyi tanıyabilir, hem de cesaret soruları ile eğlenebilirler. Doğruluk mu cesaret mi oyunu aynı zamanda şişe çevirmece oyunu olarak da biliniyor. Şişe çevirmece soruları zor, kolay türden olabileceği gibi aynı zamanda eğlencelidir. Sevgiliye, arkadaşa, +18 seviyesinde doğruluk mu cesaret mi soruları...- Seçimden sonra saat yönünde ya da tam tersi şekilde sırayı belirlenir.- İlk oyuncu dilediği kişiye doğruluk mu cesaret mi sorusunu sorar.-Eğer "doğruluk" denirse o oyuncu yöneltilen soruyu karşısında dürüst olmaya özen göstermelidir.-Eğer "cesaret" denirse o oyuncu, soruyu soran oyuncu tarafından verilen görevi yerine getirmelidir.-Doğruluk sorusuna cevap veren veya cesaret görevini yerine getiren oyuncu soru sorma hakkı kazanır. - 3 veya daha fazla kişi ile oynanabilir.- Kurallar önceden belirlenmelidir. Ek kurallar da koyulabilir.- Sağlığa ve vücuda zarar verecek her soru ve görevden kaçınılmalıdır.- Oyunda ilk olarak sıra belirlenmelidir. İlk şişe çevrilir ve ilk kişi seçilir.İnsanları yanan bir binadan kurtarıyor olsaydınız ve bir kişiyi bu odadan geride bırakmak zorunda kalırsanız, kim olurdu?Hiç kulak kiri tattın mı?Hiç terinin tadına baktın mı?Bu odadaki kim bugüne kadarki en kötü insan olurdu? Neden?Yeniden doğmuş olsaydın, hangi yüz yılda doğmak isterdin?Söylediğiniz veya yaptığınız bir şeyi silmek için zamanda geriye gidebilseydiniz, bu ne olurdu?Erkek arkadaşın veya kız arkadaşın seni hiç utandırdı mı?Birdenbire görünmez olsaydın ne yapardın?Banyoda kaldığınız en uzun süre nedir ve neden bu kadar uzun süre kaldınız?Şimdiye kadar gördüğüm en garip rüyayı anlat.Hala yaptığın en çocukça şey nedir?1 milyon dolar verseler sevgilinden ayrılır mıydın?Telefonundaki arama geçmişi nedir?Uykunda konuşur musun?Gizli aşkın kim?Benim hakkımda neyi sevmiyorsun?Şu an ne renk iç çamaşır giyiyorsun?Son attığın mesaj neydi?Şu an bu ortamda en az sevdiğin kişi kim?Yerden bir şeyi alıp hiç yedin mi?Bu ortamdaki en kötü giyiyen kim?Yılan, kurbağa gibi şeylerden yemek zorunda kaldın mı?Bir gün karşı cins olarak uyanırsan, ilk yapacağın şey nedir?Sence bu odadaki en kötü giyinen kişi kimdir?Tuvalette otururken aklınıza gelen şeyler nelerdir?En kötü alışkanlığınız nedir?Banyoda şarkı söyler misin?Toplumda en utanç verici anınız neydi?Aynada kendinle hiç konuştun mu?Tarayıcı geçmişinizi, birileri görürse utanacağınız şey ne olurdu?1- Görünmez olsan ilk olarak ne yapardın?2- Herkesten sakladığın en büyük sırrın ne?3- Sosyal medyada en son kimi stalkladın?4- Üç dilek hakkın olsa bunları ne için kullanırdın?5- Yarın piyango sana çıksa satın alacağın ilk şey ne olurdu?6- Birini ekmek için hangi yalanı söylersin?7- En son kime, ne yalan söyledin?8- En utanç verici ilk buluşma anını anlat.9- Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 5 şey nedir?10- En son ne zaman, ne için ağladın?12- Ömrünün sonuna kadar sadece tek bir şarkı dinleyebilecek olsan bu ne olurdu?13- Ömrünün sonuna kadar sadece tek bir şey yiyebilecek olsan bu ne olurdu?14- Bugüne kadar gördüğün en garip rüya neydi?15- En büyük korkun ne?16- İnsanların senin hakkındaki en büyük yanılgılarının ne olduğunu düşünüyorsun?17- Hoşlanmadığın bir ortamdan kaçmak için hiç yalan söyledin mi?18- En son ne için para harcadığına pişman oldun?19- Hayatının en güzel/kötü gününü anlat.20- Bu masadaki birinin yerine geçecek ve onun hayatını yaşayacak olsan bu kim olurdu?1- Bu masadan birinin senin yerine tweet/instagram gönderisi atmasına izin ver.2- Bu masadan birinin senin yerine birine mesaj atmasına izin ver.3- Bu masadan birinin taklidini yap ama kim olduğunu söyleme.4- Herkesin önünde kendi kareografinle dans et.5- Aile bireylerinden birini ara ve onu çok korkutacak bir şaka yap.6- Bir dakika boyunca plank pozisyonunda dur.7- Çok kötü çıktığını düşündüğün bir fotoğrafı sosyal medyada paylaş.8- En son attığın 5 mesajı yüksek sesle oku.9- Masadaki insanların en sevmediğin özelliklerini söyle.10- Hoşlandığın kişinin en eski instagram gönderilerinden birini beğen.11- Hakkında bir doğru ve bir yanlış bilgi paylaş. Masadakiler hangisinin doğru olduğunu tahmin etsin.12- Gizli yeteneğini göster.13- Rastgele bir numara çevir ve karşıdaki kişiye bir fıkra anlat.14- En sevdiğin kıyafetlerinden birini bir arkadaşına hediye et.15- Eski sevgilini ara ve onu çok özlediğini söyle.16- Telefonunu bu masadan birine ver ve tüm gün boyunca gelen mesajları/aramaları o yanıtlasın.17- Herkesin önünde en sevdiğin şarkıyı baştan sona söyle.18- Instagramda karşına çıkan ilk 5 hikayeye cevap ver.19- Sıradaki 5 dakika boyunca masadakiler ne derse onu yap.20- Bir gün boyunca sadece arkadaşlarının zevkine göre giyin.