Can Uzun'un golü Frankfurt'a yetmedi! 90+5'te yıkıldılar!

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund 3-3 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Frankfurt'un gollerini, 22. dakikada Can Uzun, 71. dakikada Younes Ebnoutalib ve 90+2. dakikada Mahmoud Dahoud kaydetti.

Dortmund'un gollerini ise, 10. dakikada Maximilian Beier, 68. dakikada Felix Nmecha ve 90+5. dakikada Carney Chukwuemeka attı.

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, 63 dakika oyunda kaldı.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 33 yaptı. Frankfurt ise puanını 26'ya yükseltti.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Borussia Dortmund, Werder Bremen'i ağırlayacak. Eintracht Frankfurt, Stuttgart deplasmanına gidecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
