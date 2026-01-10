Can Uzun'un golü Frankfurt'a yetmedi! 90+5'te yıkıldılar!

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.



Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.



Frankfurt'un gollerini, 22. dakikada Can Uzun, 71. dakikada Younes Ebnoutalib ve 90+2. dakikada Mahmoud Dahoud kaydetti.



Dortmund'un gollerini ise, 10. dakikada Maximilian Beier, 68. dakikada Felix Nmecha ve 90+5. dakikada Carney Chukwuemeka attı.



Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, 63 dakika oyunda kaldı.



Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 33 yaptı. Frankfurt ise puanını 26'ya yükseltti.



Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Borussia Dortmund, Werder Bremen'i ağırlayacak. Eintracht Frankfurt, Stuttgart deplasmanına gidecek.