KPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026-ÖSYM

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adayların 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamladığı KPSS-2025/2 tercih işlemleri sonrası heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleşmek için puan üstünlüğüne göre tercih yapan adaylar, "Atama sonuçları belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki ilan hızı dikkate alındığında, yerleştirme işlemlerinin Ocak ayının ilk günlerinde tamamlanması öngörülüyor. İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçlarında son durum...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS tercih sonuçları için henüz resmi bir saat veya gün paylaşmadı. Ancak kurum, genellikle tercih süreci bittikten sonraki 1-2 hafta içerisinde yerleştirme işlemlerini tamamlıyor.

Beklenen Tarih: Geçtiğimiz yıl 26 Aralık'ta biten tercihlerin sonuçları 3 Ocak'ta ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların Ocak ayının ilk haftası (muhtemelen 5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında) adayların erişimine açılması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını açıklandığı andan itibaren internet üzerinden sorgulayabilecekler. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adresine gönderilmeyecek. Sorgulama işlemi şu şekilde yapılacak:

ÖSYM Sonuç Sayfasına Girin: sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edin.

Giriş Yapın: T.C. Kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme erişin.

Sonucu Görüntüleyin: "KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları" sekmesine tıklayarak hangi kuruma yerleştiğinizi veya puan sıralamanızı öğrenin.

Bir kadroya yerleşen adayların, sonuçlar açıklandıktan sonra herhangi bir mülakat aşaması olmayacak (merkezi atamalarda doğrudan yerleştirme yapılır). Adayların, yerleştikleri kurumun web sitesini takip ederek belirtilen tarihlerde istenen belgelerle birlikte atama başvurusu yapmaları gerekecek.