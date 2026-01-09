09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
1-0
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-1
09 Ocak
Kamerun-Fas
0-127'
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Bukayo Saka'nın Arsenal'daki geleceği belli oldu!

Arsenal, İngiliz yıldız Bukayo Saka'nın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.

calendar 09 Ocak 2026 21:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bukayo Saka'nın Arsenal'daki geleceği belli oldu!
Arsenal altyapısından yetişen ve A takımın önemli parçalarından olan Bukayo Saka'nın takımdaki geleceği belli oldu.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal, Bukayo Saka'nın 2027'de sona erecek sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Saka yeni sözleşmesiyle takımın en çok kazanan oyuncularından biri olacak.

PERFORMANSI

2019-2020 sezonunda a takıma yükselen 24 yaşındaki futbolcu, 290 maçta 77 gol ve 77 asist yaptı. Yıldız oyuncu bu sezon ise 27 maçta 7 gol, 6 asistlik katkı verdi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
