Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman?

Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılı ekip, Ocak ayının en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin, gruptaki puan tablosunu şekillendirecek olan bu zorlu mücadelesi, tüm Türkiye'nin odak noktası oldu. İşte "Aslan"ın İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşısındaki randevu takvimi:
GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasındaki dev mücadele 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'da, Rams Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi) ev sahipliğinde gerçekleşecek olan maçın başlama vuruşu saat 20.45'te yapılacak.

MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcimizin bu heyecan dolu mücadelesi, Türkiye'deki yayın hakları kapsamında TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ayrıca TRT Tabii platformu üzerinden de takip edebilecekler.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Galatasaray, Atletico Madrid maçının hemen ardından gruptaki son maçına çıkacak:

21 Ocak 2026: Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)

28 Ocak 2026: Manchester City - Galatasaray (23.00)

Sarı-kırmızılılar, bu iki maçtan alacağı puanlarla ilk 24 takım arasına kalarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
