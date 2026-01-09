Haber Tarihi: 09 Ocak 2026 11:19 - Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 11:19

Osimhen Fenerbahçe Maçında Oynayacak mı?

Victor Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? 10 Ocak 2026 Süper Kupa finali Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Osimhen var mı? İşte son dakika gelişmeleri.

Galatasaray taraftarlarının sevgilisi Victor Osimhen'in, sarı-kırmızılıların 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa finalinde forma giyip giymeyeceği belli oldu. Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası (AFCON) kampında bulunan yıldız golcünün, turnuva takvimi nedeniyle bu kritik mücadeleyi kaçırması bekleniyor.
OSIMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?
Victor Osimhen, 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası için Nijerya kadrosuna davet edildi. FIFA kuralları gereği milli takım kampına katılan Osimhen, turnuva süresince Galatasaray forması giyemiyor.

Nijerya'nın Maç Takvimi: Nijerya Milli Takımı turnuvada üst turlara yükseldiği için Osimhen halen Fas'taki kamp çalışmalarını sürdürüyor. Nijerya'nın 10 Ocak'ta (derbi günü) çeyrek final maçı bulunması, oyuncunun İstanbul'a gelmesini imkansız kılıyor.

Resmi Kaynaklar: Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Osimhen'in yokluğunu doğrulamış; hücum hattında Icardi ve Batshuayi ikilisine güvendiklerini belirtmişti.

GALATASARAY'IN DERBİ KOZU KİM OLACAK?
Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın en büyük gol umudu, sakatlığını tamamen atlatan ve antrenmanlarda yüksek performans sergileyen Mauro Icardi olacak. Ayrıca Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a karşı etkili bir oyun sergileyen Michy Batshuayi'nin de hamle oyuncusu olarak kulübede yer alması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç: Galatasaray - Fenerbahçe

Tarih: 10 Ocak 2026 Cumartesi

Saat: 20.30


Yer: Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul

Yayın: ATV (Şifresiz)

Galatasaray'da ayrıca milli takımda bulunan Ismail Jakobs ve Afrika Kupası'ndaki bir diğer isim Hakim Ziyech de bu dev maçta görev yapamayacak.
