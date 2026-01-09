09 Ocak
Sarri: "Ratkov'u tanımıyorum"

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, kulübün yeni transferi Petar Ratkov için, "Onu tanımıyorum." dedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, West Ham United'a gönderdiği Taty Castellanos'un yerini hemen doldurdu.

13 MİLYON EURO'YA TRANSFER

İtalyan temsilcisi, Castellanos'un ayrılığının ardından Salzburg forması giyen 22 yaşındaki santrfor Petar Ratkov'u 13 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.

"ONU TANIMIYORUM"

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den bu transfer için ilginç bir çıkış geldi İtalyan teknik adam, "Ratkov'u tanımıyorum ve hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Avusturya futbolunu izlemeye vaktim yok ama güçlü ve zayıf yanlarını, onu nasıl kullanabileceğimizi öğrenmeye çalışacağım." diye konuştu.


Sarri, "Bu kulübün kararı. Muhtemelen onu benden daha iyi tanıyorlar. Bu bir tartışma konusu değil, sadece bir gözlem." sözlerini sarf etti.

RATKOV'UN PERFORMANSI

Salzburg forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Petar Ratkov, 12 kez fileleri havalandırdı ve 3 asist yaptı.

