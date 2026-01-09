Sarri: 'Ratkov'u tanımıyorum'

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, West Ham United'a gönderdiği Taty Castellanos'un yerini hemen doldurdu.İtalyan temsilcisi, Castellanos'un ayrılığının ardından Salzburg forması giyen 22 yaşındaki santrfor Petar Ratkov'u 13 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den bu transfer için ilginç bir çıkış geldi İtalyan teknik adam,diye konuştu.Sarri,sözlerini sarf etti.Salzburg forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Petar Ratkov, 12 kez fileleri havalandırdı ve 3 asist yaptı.