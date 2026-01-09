Haber Tarihi: 09 Ocak 2026 13:56 - Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 13:56

GTA 6 ne zaman çıkacak? 2026 (GTA Vice City)

GTA 6 trailer (fragman) ne zaman çıkacağı merakla bekleniyordu. Erken bir sızıntının ardından Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin bir sonraki girişinin bizi 2026 yılında Vice City'ye geri götüreceğini açıkladı. Peki, GTA 6 trailer (fragman) ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

GTA 6 ne zaman çıkacak? 2026 (GTA Vice City)
Abone Ol
Son derece popüler ve şiddetli oyun serisi "Grand Theft Auto VI"nın fragmanı, sızdırıldıktan sonra çevrimiçi olarak erken yayınlandı. Fragman, geliştirici Rockstar Games'e göre altıncı bölümün 2026'da geleceğini ortaya koyuyor.
Fragman, YouTube'da ilk birkaç saat içinde 32 milyon izlenme sayısını aşarak büyük ilgi gördü. Fragmanın başlangıçta 5 Aralık Salı günü sabah 9'da (PST) yayınlanması gerekiyordu. Ancak Rockstar Games, eski adıyla Twitter olarak bilinen X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fragmanımız sızdırıldı, lütfen gerçeğini YouTube'dan izleyin" dedi.

Aksiyon-macera serisinin bir sonraki bölümü olan GTA 6'nın gelmesi uzun zaman aldı. GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürüldü. Fragmanda, Bonnie-and-Clyde senaryosunda ortağıyla birlikte kalabalık plajlarda, şehir otoyollarında ve kulüplerde suç çılgınlığına giden kadın kahraman Lucia yer alıyor.

Take-Two Interactive'in sahibi olduğu Rockstar Games, sızıntılarla boğuşuyor. 2022'de bilgisayar korsanları, GTA'nın bir sonraki sürümüne ait yayınlanmamış görüntüleri sızdırdı. Video oyun topluluğu, şirketin gerçek olduğunu ve "ağa izinsiz giriş" sonucu sızdırıldığını doğruladığı ekran görüntüleri ve oyun videolarının çevrimiçi olarak ortaya çıkmasıyla sarsıldı.

Rockstar Games, o zamanlar Twitter'da yayınlanan bir bildiride, "Yakın zamanda, yetkisiz bir üçüncü tarafın, bir sonraki Grand Theft Auto'nun erken geliştirme görüntüleri de dahil olmak üzere, sistemlerimizdeki gizli bilgilere yasadışı bir şekilde eriştiği ve bunları indirdiği bir ağ saldırısına maruz kaldık" dedi.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
GTA 6
Gündem

Diğer Haberler

Can Uzun'un golü Frankfurt'a yetmedi! 90+5'te yıkıldılar! B. Dortmund Can Uzun'un golü Frankfurt'a yetmedi! 90+5'te yıkıldılar!
Amed SK, Mbaye Diagne'nin golüyle güldü! Spor Toto 1. Lig Amed SK, Mbaye Diagne'nin golüyle güldü!
Fas, Afrika Kupası'nda yarı final biletini cebine koydu! Afrika Kupası Fas, Afrika Kupası'nda yarı final biletini cebine koydu!
Eyüpspor'da iki ayrılık, bir transfer! Eyüpspor Eyüpspor'da iki ayrılık, bir transfer!
Galatasaray - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler Trendyol Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
Neymar'dan Arda Güler itirafı! Real Madrid Neymar'dan Arda Güler itirafı!
Jakobs ve Ndiaye'li Senegal, Nene ve El Bilal Toure'li Mali'yi üzdü! Afrika Kupası Jakobs ve Ndiaye'li Senegal, Nene ve El Bilal Toure'li Mali'yi üzdü!
Hatayspor'da Bekir İrtegün dönemi! Spor Toto 1. Lig Hatayspor'da Bekir İrtegün dönemi!
Bukayo Saka'nın Arsenal'daki geleceği belli oldu! Arsenal Bukayo Saka'nın Arsenal'daki geleceği belli oldu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Galatasaray'dan ortak basın toplantısı
2
Fenerbahçe'de final öncesi Talisca sürprizi
3
Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'da!
4
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 18.45'e alındı!
5
Fenerbahçe'de ayrılık: İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'da
6
Guendouzi derbide oynayacak mı? Tedesco'dan açıklama
7
Beşiktaş, ilk hazırlık maçında geriden gelip kazandı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.