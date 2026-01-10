Amed SK, Mbaye Diagne'nin golüyle güldü!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK'yi konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Amed SK, 1-0'lık skorla kazandı.
Amed FK'ye galibiyeti getiren tek golü 45+1. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.
Ev sahibi ekip, 59. dakikada Diagne ile bir penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 42 yaptı. Çorum FK, 32 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Çorum FK, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Mahmut Gülle
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Tarkan Serbest (Dk. 46 Traore), Kahraman Demirtaş, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Dk. 80 Fernando), Dia Sabia (Dk. 87 Poko), Afena-Gyan (Dk. 67 Hasani), Diagne
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Üzeyir Ergün (Dk. 80 Burak Çoban), Ferhat Yazgan (Dk. 61 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler, Ahmet Ildız, Yusuf Erdoğan (Dk. 81 Aleksic), Pedrinho (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 61 Mame Thiam)
Gol: Dk. 45+1 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 43 Erkan Kaş, Dk. 74 Mame Thiam (Arca Çorum FK), Dk. 63 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)