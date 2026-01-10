09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
1-0
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
3-3
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
1-2
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-1
09 Ocak
Kamerun-Fas
0-2
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
3-2

Amed SK, Mbaye Diagne'nin golüyle güldü!

1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.

calendar 09 Ocak 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 00:19
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Amed SK, Mbaye Diagne'nin golüyle güldü!
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK'yi konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Amed SK, 1-0'lık skorla kazandı.

Amed FK'ye galibiyeti getiren tek golü 45+1. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Ev sahibi ekip, 59. dakikada Diagne ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 42 yaptı. Çorum FK, 32 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Çorum FK, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Mahmut Gülle

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Tarkan Serbest (Dk. 46 Traore), Kahraman Demirtaş, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Dk. 80 Fernando), Dia Sabia (Dk. 87 Poko), Afena-Gyan (Dk. 67 Hasani), Diagne



Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Üzeyir Ergün (Dk. 80 Burak Çoban), Ferhat Yazgan (Dk. 61 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler, Ahmet Ildız, Yusuf Erdoğan (Dk. 81 Aleksic), Pedrinho (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 61 Mame Thiam)

Gol: Dk. 45+1 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 43 Erkan Kaş, Dk. 74 Mame Thiam (Arca Çorum FK), Dk. 63 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
