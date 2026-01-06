Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu? 2026 Ocak Emekli Zammı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) enflasyon %12,19 olarak gerçekleşti. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan alacağı zam oranını belirlerken; memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme farkıyla birlikte daha yüksek bir artış sağlandı. "En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu mu?" sorusunu soran vatandaşlar için Meclis düzenlemesi ve kök maaş detayları da netleşmeye başladı. İşte 2026'nın ilk yarısında geçerli olacak yeni maaşlar...

Açıklanan resmi verilere göre farklı emekli gruplarının alacağı zam oranları şu şekildedir:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %12,19

Memur ve Memur Emeklileri: %18,60 (Enflasyon farkı + %11 Toplu Sözleşme Zammı)

Maaşların alt sınırını belirleyen "taban aylık" uygulamasında da rakamlar güncellendi:

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşı: 16.881 TL olan taban fiyat, %12,19 artışla 18.939 TL seviyesine yükseldi. (Meclis'ten ek bir "tamamlama" kararı çıkmadığı sürece bu rakam uygulanacaktır.)

En Düşük Memur Emekli Aylığı: 22.671 TL'den, %18,60 zam ve 1.000 TL'lik ilave ödeme ile birlikte 27.887 TL seviyesine çıktı.