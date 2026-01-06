Haber Tarihi: 06 Ocak 2026 15:21 -
06 Ocak 2026 15:21
Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu? 2026 Ocak Emekli Zammı
2026 emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Ocak zammı oranları belli oldu. En düşük emekli maaşı ve zamlı maaş hesaplama tablosu haberimizde.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) enflasyon %12,19 olarak gerçekleşti. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan alacağı zam oranını belirlerken; memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme farkıyla birlikte daha yüksek bir artış sağlandı. "En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu mu?" sorusunu soran vatandaşlar için Meclis düzenlemesi ve kök maaş detayları da netleşmeye başladı. İşte 2026'nın ilk yarısında geçerli olacak yeni maaşlar...
2026 OCAK EMEKLİ ZAM ORANLARIAçıklanan resmi verilere göre farklı emekli gruplarının alacağı zam oranları şu şekildedir:SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %12,19Memur ve Memur Emeklileri: %18,60 (Enflasyon farkı + %11 Toplu Sözleşme Zammı)EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?Maaşların alt sınırını belirleyen "taban aylık" uygulamasında da rakamlar güncellendi:En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşı: 16.881 TL olan taban fiyat, %12,19 artışla 18.939 TL seviyesine yükseldi. (Meclis'ten ek bir "tamamlama" kararı çıkmadığı sürece bu rakam uygulanacaktır.)En Düşük Memur Emekli Aylığı: 22.671 TL'den, %18,60 zam ve 1.000 TL'lik ilave ödeme ile birlikte 27.887 TL seviyesine çıktı.ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU (2026 OCAK)
Mevcut Maaş (TL) SSK/Bağ-Kur (%12,19 Zamlı) Memur Emeklisi (%18,60 Zamlı)
18.000 TL 20.194 TL 21.348 TL
20.000 TL 22.438 TL 23.720 TL
25.000 TL 28.047 TL 29.650 TL
30.000 TL 33.657 TL 35.580 TL
40.000 TL 44.876 TL 47.440 TL
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşların Ocak ayı ödeme takvimiyle birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacaklar. Memur emeklilerinin maaş farklarının ise Şubat ayının ilk haftasında ayrıca yatırılması öngörülüyor.
