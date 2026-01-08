Haber Tarihi: 08 Ocak 2026 13:13 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 13:15

Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 8 Ocak

8 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma ve sinema filmi ağırlıklı bir yayın akışı izleyiciyle buluşuyor. Ulusal kanalların yayın planları merak edilirken, bu akşam yeni bölüm dizilerin olup olmadığı da araştırılıyor.

Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 8 Ocak
Televizyon izleyicileri, haftanın dördüncü gününde ekranlara gelecek yapımları yakından takip ediyor. 8 Ocak Perşembe günü Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV ekranlarında yayınlanacak diziler, yarışmalar ve filmler netleşti.
BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?
8 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yeni bölüm diziler de izleyiciyle buluşuyor. Yayın akışında yer alan bilgilere göre, Show TV'de yayınlanan Veliaht ile NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Show TV'de saat 20.00'de başlayacak olan Veliaht, sezonun 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW TV'de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı da sezon 1'in 15. yeni bölümüyle ekranda yer alacak.

PERŞEMBE AKŞAMI DİZİLERİ
Perşembe akşamı ekranlarda yer alan diziler arasında dram ve aksiyon türündeki yapımlar dikkat çekiyor. NOW TV'de "Halef: Köklerin Çağrısı" ana kuşakta izleyiciyle buluşurken, Show TV'de "Veliaht" ekranlara geliyor.
