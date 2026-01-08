Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 8 Ocak

Televizyon izleyicileri, haftanın dördüncü gününde ekranlara gelecek yapımları yakından takip ediyor. 8 Ocak Perşembe günü Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV ekranlarında yayınlanacak diziler, yarışmalar ve filmler netleşti.

8 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yeni bölüm diziler de izleyiciyle buluşuyor. Yayın akışında yer alan bilgilere göre, Show TV'de yayınlanan Veliaht ile NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Show TV'de saat 20.00'de başlayacak olan Veliaht, sezonun 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW TV'de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı da sezon 1'in 15. yeni bölümüyle ekranda yer alacak.

Perşembe akşamı ekranlarda yer alan diziler arasında dram ve aksiyon türündeki yapımlar dikkat çekiyor. NOW TV'de "Halef: Köklerin Çağrısı" ana kuşakta izleyiciyle buluşurken, Show TV'de "Veliaht" ekranlara geliyor.