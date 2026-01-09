Neymar'dan Arda Güler itirafı!

Santos'ta futbol hayatına devam eden Brezilyalı süper star Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç'ın Youtube kanalına konuk oldu.



33 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de oynayan Arda Güler hakkında konuştu.



"DÜNYADAKİ EN İYİ ORTA SAHA OYUNCUSU"



Milli futbolcuyu beğendiğini ifade eden Neymar, "Arda Güler harika bir oyuncu. Kalitesi var. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu" dedi.



GALATASARAY, FENERBAHÇE, ALEX DE SOUZA!



Hangi Türk takımlarını bildiği sorulan Neymar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tanıdığını söyledi. Alex de Souza hayranı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, Alex nedeniyle Fenerbahçe'yi bildiğini ifade etti.



