09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
1-0
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
2-272'
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
0-1DA
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-1
09 Ocak
Kamerun-Fas
0-2
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
3-074'

Neymar'dan Arda Güler itirafı!

Brezilyalı süper star Neymar, Arda Güler'in dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu olduğunu söyledi.

calendar 09 Ocak 2026 22:41 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 23:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Neymar'dan Arda Güler itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Santos'ta futbol hayatına devam eden Brezilyalı süper star Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç'ın Youtube kanalına konuk oldu. 

33 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de oynayan Arda Güler hakkında konuştu.

"DÜNYADAKİ EN İYİ ORTA SAHA OYUNCUSU"

Milli futbolcuyu beğendiğini ifade eden Neymar, "Arda Güler harika bir oyuncu. Kalitesi var. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu" dedi.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, ALEX DE SOUZA!

Hangi Türk takımlarını bildiği sorulan Neymar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tanıdığını söyledi. Alex de Souza hayranı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, Alex nedeniyle Fenerbahçe'yi bildiğini ifade etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.