Fenerbahçe'de ayrılık: İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'da

Fenerbahçe'de kış transfer döneminin ikinci vedası yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin ardından kaleci İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a kiralandı.

Fenerbahçe'de ayrılık: İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'da
Fenerbahçe'de kış transfer döneminde bir ayrılık daha yaşandı.
 
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından bu kez kaleci İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı.
 
SAMSUNSPOR'UN KALESİNİ KORUYACAK
 
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a satın alma opsiyonuyla kiralandı.
 
TRT Spor'un haberine göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda opsiyonu kullanması halinde sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
 
İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında Göztepe'den transfer edilmişti.
 
Sarı-lacivertliler, bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
SON HABERLER
Tümü
  • KL
