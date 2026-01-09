Fenerbahçe'de kış transfer döneminde bir ayrılık daha yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından bu kez kaleci İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı.
SAMSUNSPOR'UN KALESİNİ KORUYACAK
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a satın alma opsiyonuyla kiralandı.
TRT Spor'un haberine göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda opsiyonu kullanması halinde sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında Göztepe'den transfer edilmişti.
Sarı-lacivertliler, bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.