Nefes kesen maçta Newcastle, Leeds'i yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United, Leeds United'ı konuk etti.St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-3 kazandı.Mücadelede ilk golü, Leeds United'dan Brenden Aaronson kaydetti ve Leeds United 1-0 öne geçti. 36. dakikada Newcastle, Harvey Barnes'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. 45+5. dakikada ise Leeds United, Dominic Calvert-Lwein'in penaltı golüyle yeniden öne geçti.İlk yarı, deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken ev sahibi ekipte Joelinton, 54. dakikada attığı golle skoru yeniden eşitledi. Mücadelenin 79. dakikasında Leeds'te Brenden Aaronson yeniden sahneye çıktı ve takımını bir kez daha öne geçirdi.90+1'de Newcastle United penaltı kazandı ve Bruno Guimaraes, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi.Dakikalar 90+12'yi gösterdiğinde ise ev sahibi ekipte ilk golün sahibi Harvey Barnes ikinci golünü atarak takımına galibiyeti getirdi.Bu sonuçla birlikte Newcastle, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Leeds United'ın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.Newcastle United 32 puana ulaşırken; Leeds United 22 puanda kaldı.Ligde bir sonraki hafta Newcastle, deplasmanda Wolverhampon ile karşılaşacak. Leeds United ise Fulham'ı ağırlayacak.