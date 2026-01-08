Nefes kesen maçta Newcastle, Leeds'i yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United, Leeds United'ı konuk etti.
St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-3 kazandı.
Mücadelede ilk golü, Leeds United'dan Brenden Aaronson kaydetti ve Leeds United 1-0 öne geçti. 36. dakikada Newcastle, Harvey Barnes'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. 45+5. dakikada ise Leeds United, Dominic Calvert-Lwein'in penaltı golüyle yeniden öne geçti.
İlk yarı, deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken ev sahibi ekipte Joelinton, 54. dakikada attığı golle skoru yeniden eşitledi. Mücadelenin 79. dakikasında Leeds'te Brenden Aaronson yeniden sahneye çıktı ve takımını bir kez daha öne geçirdi.
90+1'de Newcastle United penaltı kazandı ve Bruno Guimaraes, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi.
Dakikalar 90+12'yi gösterdiğinde ise ev sahibi ekipte ilk golün sahibi Harvey Barnes ikinci golünü atarak takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte Newcastle, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Leeds United'ın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Newcastle United 32 puana ulaşırken; Leeds United 22 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Newcastle, deplasmanda Wolverhampon ile karşılaşacak. Leeds United ise Fulham'ı ağırlayacak.
