07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Nefes kesen maçta Newcastle, Leeds'i yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United, konuk ettiği Leeds United'ı 4-3 mağlup etti.

calendar 08 Ocak 2026 01:42 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 02:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nefes kesen maçta Newcastle, Leeds'i yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United, Leeds United'ı konuk etti.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-3 kazandı.

Mücadelede ilk golü, Leeds United'dan Brenden Aaronson kaydetti ve Leeds United 1-0 öne geçti. 36. dakikada Newcastle, Harvey Barnes'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. 45+5. dakikada ise Leeds United, Dominic Calvert-Lwein'in penaltı golüyle yeniden öne geçti.


İlk yarı, deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken ev sahibi ekipte Joelinton, 54. dakikada attığı golle skoru yeniden eşitledi. Mücadelenin 79. dakikasında Leeds'te Brenden Aaronson yeniden sahneye çıktı ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

90+1'de Newcastle United penaltı kazandı ve Bruno Guimaraes, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi.

Dakikalar 90+12'yi gösterdiğinde ise ev sahibi ekipte ilk golün sahibi Harvey Barnes ikinci golünü atarak takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Leeds United'ın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Newcastle United 32 puana ulaşırken; Leeds United 22 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Newcastle, deplasmanda Wolverhampon ile karşılaşacak. Leeds United ise Fulham'ı ağırlayacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.