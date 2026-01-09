09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Wizards, Trae Young'ın dönüşünü aceleye getirmeyecek

Washington Wizards'ın, Trae Young'dan bu sezon önemli bir katkı beklemediği ve yıldız oyuncunun dönüşünü aceleye getirmeyeceği bildirildi.

calendar 09 Ocak 2026 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wizards, Trae Young'ın dönüşünü aceleye getirmeyecek
Washington Wizards'ın, Trae Young'dan bu sezon önemli bir katkı beklemediği ve yıldız oyuncunun dönüşünü aceleye getirmeyeceği bildirildi.

Wizards muhabiri Josh Robbins, kulübün Young'ı bu sezon zorlamayı planlamadığını ve geri dönüş sürecinde temkinli davranacağını aktardı.

Robbins'in haberine göre:
"Trae Young, ayak bileği sakatlığı nedeniyle Hawks'ın son altı maçını kaçırdı. Bir lig kaynağına göre plan, ayak bileğini kulüp bünyesinde rehabilite etmesi yönünde ancak sahalara dönüş konusunda herhangi bir acele yok."


Robbins ayrıca Wizards'ın yaklaşımını şu sözlerle özetledi:
"Wizards'ın beklentisi, Young'ın bu sezon takıma katkı vermesi değil. Asıl hedef, büyük ihtimalle takımda kalması durumunda 2026'dan itibaren katkı sağlaması."

Young, sezonun erken bölümünde MCL burkulması nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmış, dönüşünün ardından ise yeni bir sakatlık yaşayarak tekrar altı maç kaçırmıştı.

10 galibiyet – 26 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 14. sırada bulunan Wizards'ın, yaklaşan draftta daha yüksek bir sıra elde etmek adına Young'ı dinlendirmeyi tercih edebileceği de değerlendiriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
