Washington Wizards'ın, Trae Young'dan bu sezon önemli bir katkı beklemediği ve yıldız oyuncunun dönüşünü aceleye getirmeyeceği bildirildi.Wizards muhabiri Josh Robbins, kulübün Young'ı bu sezon zorlamayı planlamadığını ve geri dönüş sürecinde temkinli davranacağını aktardı.Robbins'in haberine göre:Robbins ayrıca Wizards'ın yaklaşımını şu sözlerle özetledi:"Wizards'ın beklentisi, Young'ın bu sezon takıma katkı vermesi değil. Asıl hedef, büyük ihtimalle takımda kalması durumunda 2026'dan itibaren katkı sağlaması."Young, sezonun erken bölümünde MCL burkulması nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmış, dönüşünün ardından ise yeni bir sakatlık yaşayarak tekrar altı maç kaçırmıştı.10 galibiyet – 26 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 14. sırada bulunan Wizards'ın, yaklaşan draftta daha yüksek bir sıra elde etmek adına Young'ı dinlendirmeyi tercih edebileceği de değerlendiriliyor.