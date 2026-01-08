07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Noa Lang asist yaptı; Napoli ile Verona berabere kaldı

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Napoli, iki farklı geriye düştüğü maçta Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı.

calendar 07 Ocak 2026 23:33 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 01:36
Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 19. hafta mücadelesinde Napoli, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 16. dakikada Martin Frese'nin golüyle öne geçti. Verona, 27. dakikada Gift Orban'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.


İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Napoli, 54. dakikada Scott McTominay'in kafa golüyle umutlandı. Bu golün asistini, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Noa Lang yaptı.

Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 82. dakikada kaptan Giovanni Di Lorenzo'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi bulamayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Napoli, Serie A'da Inter ve Milan'ın ardından 3. sıradaki yerini korudu.

Napoli, ligin bir sonraki haftasında Inter'e konuk olacak. Hellas Verona ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
