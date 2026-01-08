Ertan Torunoğulları'ndan transfer ve şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe , Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Mert Günok'un imza töreninde konuştu.

Mert'in yuvaya döndüğünü söyleyen Torunoğulları "Mert, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Camiamızın bir çocuğu. 10 yaşında Fenerbahçemize geldi. 15 yıl görev aldı. Küçük bir ayrılıktan sonra yuvaya dönmesi, hepimizi sevindirdi. Mert, hocamızın da çok istediği ve beğendiği bir kaleciydi. Mert kaleci ve artı Samandıra'da bir ağabey. İnşallah şampiyon olacağız ve bunda Mert'in de çok büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

Belirli oyuncu tiperi ile ilgilendiklerini dile getiren Torunoğulları, "Transfer dönemi 6 Şubat'a kadar devam ediyor. Çizdiğimiz yolda transferlerimize devam ediyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi sahada mücadele eden ve tekmeye kafa koyan oyuncuları istiyoruz. Öyle bir takım kuracağız, demiştik. Guendouzi sağlık kontrolünden geçiyor. Başkanımızın söylediği tipte bir oyuncu. Sahadaki mücadelesini hep birlikte göreceğiz." dedi.

Taraftarlara da seslenenen Torunoğulları "Taraftarlarımız rahat olsunlar. Çizdiğimiz yolda, Başkanımızın direktifinde ilerliyoruz. Bundan sonra da belki bir iki transferimiz daha olacak. İnşallah hep birlikte Mayıs'ta şampiyon olacağız." çağrısında bulundu.