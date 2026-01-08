08 Ocak
TFF'den bahis soruşturmasında 489 kişiye men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında hakem, gözlemci ve futbolcular dahil 489 kişiye 2 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.

08 Ocak 2026 21:06 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 21:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF'den bahis soruşturmasında 489 kişiye men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 489 isme 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
 
TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, bölgesel gözlemciler ve idari tedbirli olarak incelemeleri süren 2 futbolcu olmak üzere toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.
 
Kurulun, 14 isim hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği, 6 kişi için ise incelemenin ve idari tedbirin devamına hükmettiği aktarıldı.
 
İki isme ilişkin de idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz devamının kararlaştırıldığı kaydedildi.
 
