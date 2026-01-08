Süper Lig ekiplerinden Kayserisppor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler de sürüyor.



Sarı kırmızılı ekip; bu kapsamda Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın genç yeteneği Sam Mather'ı kadrosuna kattı.



İç Anadolu ekibinin kampına katılan 3 isim, Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile fotoğraf paylaştı.



Sarı kırmızılı takımda transfer tahtasının açılması için çalışmalar sürerken, tahtanın açılmasının ardından yeni transferlerin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.