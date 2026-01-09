09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Beşiktaş'ta kanat arayışı: Arias listeye girdi

Ara transfer döneminde kanat hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Inter'den Luis Henrique için beklemede kalırken alternatif olarak Wolverhampton forması giyen Kolombiyalı Jhon Arias'ı gündemine aldı.

calendar 09 Ocak 2026 09:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta kanat arayışı: Arias listeye girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde takıma kalite katacak bir kanat oyuncusu arayışında.
 
Listede ilk sırada Inter'den Luis Henrique bulunuyor. İtalyan ekibi, Dumfries'ın sakatlığı sonrası forma giymeye başlayan Henrique için "O bölgeye oyuncu almadan olmaz. Bizden haber bekleyin" yanıtını iletti.
 
NABIZ YOKLUYORLAR
 
Siyah-beyazlılar, bu transferin olmama ihtamilini göz önünde bulundurarak alternatif isimler üzerinden çalışmalarına devam ediyor. 
 
Bu doğrultuda listeye Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Jhon Arias dahil edildi.
 
Stopere düşünülen Emmanuel Agbadou için hali hazırda İngiliz kulübüyle temasta bulunan Beşiktaş'ın, Kolombiyalı futbolcu için hem kulübünün hem de oyuncu tarafının isteklerini araştırdığı gelen bilgiler arasında.
 
DEĞERİ 15 MİLYON EURO
 
Wolverhampton'ın yaz transfer döneminde Brezilya'nın Fluminense takımından 17 milyon Euro'ya kadrosuna dahil ettiği Arias'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında.
 
Futbolcunun Haziran 2029 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.