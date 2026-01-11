Jayden Oosterwolde'den Mauro Icardi için olay paylaşım

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından Jayden Oosterwolde'den olay yaratan bir paylaşım geldi.
Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini editleyerek Instagram'da paylaştı.
Jayden Oosterwolde'den paylaşımda Mauro Icardi'ye tasma takması olay yarattı.
Galatasaraylı taraftarlar, Jayden Oosterwolde'nin bu paylaşımına tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar ise paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
