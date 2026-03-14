14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-021'
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
0-04'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
0-06'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
0-01'

İrfan Saraloğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Liverpool mesajı!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, RAMS Başakşehir maçı sonrası konuştu.

calendar 14 Mart 2026 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 23:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, RAMS Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı antrenörler, "Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Rakip de ciddi bir rakipti. Çok önemli oyuncuları var, güçlü bir takım. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü Şampiyonlar Ligi de var. Bazı oyuncuları da daha az oynatarak rotasyon yaptık." dedi.

Sözlerine devam eden Saraloğlu, "Maçın tamam olmasa da özellikle ikinci yarıda bizim üstünlüğümüz ile geçti. Rakibin eksik kalmasının da etkisi var ama 11'e 11 oynarken de çok pozisyon bulduk. İlk gol, kırmızı karttan sonrasına geldi. İyi oyuncularla kazanmak bize de keyif veriyor." açıklamasını yaptı.

İrfan Saraloğlu, Liverpool maçı için, "Liverpool maçına da çalışacağız. İlk maçta yaptıklarımızın tekrarı bize doğruyu getirecektir. Rakip de çalışacaktır, önlem alacaktır. O maç bizim için de önemli, onlar için de önemli. Avantaj bizde ve onu korumaya çalışacağız. Ülkemize bayram öncesi bayram hediyesi vermek istiyoruz." diye konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Teknik direktör Okan Buruk'un sarı kart cezalısı olduğu için sahalarında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Saraloğlu katıldı.

Basın toplantısının başında tarihçi yazar İlber Ortaylı ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Saraloğlu, "İki değerli insanı kaybettik. Onun üzüntüsü içindeyiz. İlber Ortaylı çok değerli bir öğretmen, tarihçiydi. Orhan Kaynak çok değerli bir futbolcuydu. Türk futbolunda antrenör ve futbolcu olarak uzun süre hizmet verdi. Allah rahmet eylesin, dostlarına, sevdiklerine sabırlar versin." diye konuştu.

Ligde 26. haftayı en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yedişer puan önünde kapattıklarını belirten tecrübeli antrenör, "Puan farkının artması bizi mutlu ediyor, kamçılıyor. Farkı korumak veya açmak için çalışacağımızı bilmenizi isterim. Şampiyonluk matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu körelmeyecektir veya sekteye uğramayacaktır. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Değişen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İrfan Saraloğlu, kalan 8 maçı da kazanmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Gevşemek veya ciddiye almamak gibi bir duygu bizim felsefemizde yok." dedi.

Tüm futbolcuların performansından memnun olduklarını dile getiren Saraloğlu, "Oyuncularımızdan son derece memnunuz. Onlarla çalıştığımız için çok mutluyuz. Hepsi bir değer. Size göre birkaç maçta kötü oynadı veya eksik oynadı diye onlarla ilgili negatif bir düşüncemizin oluşması mümkün değil. Bizim oyuncularımız çok değerli, kaliteli, güçlü." şeklinde görüş belirtti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
