14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-020'
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
0-03'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
0-06'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
0-00'

Fatih Tekke: "Bu acımızı unutmayacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Mart 2026 22:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Maçın ardından Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ OLSUN MORALİMİ DÜZELTTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "Oyuncularımı tebrik etmek isterim. Oyun olarak bir şey konuşmaya gerek yok. Rizespor bölüm bölüm bizden daha iyiydi. Puanı hak etti. Oyuncularımın bu zor dönemde istemesi, savunması, arzusu, duygusu biraz olsun moralimi düzeltti. Tekrar Orhan ağabeye Allah rahmet eylesin. 3 puanı hediye ediyoruz. Trabzonspor ailesine armağan olsun." dedi.

"O DUYGUYU OLUŞTURABİLMEK ÖNEMLİ"

Açıklamalarına devam eden Tekke, "Burada herkesin emeği var. Taraftarımız da bu mücadeleye destek olsun istiyoruz. Söylenecek çok şey var ama biz kendi içimizde biliyoruz. Aile ortamının oluşması için çok şey olması gerekiyor. Bunu hissetmek güzel. Puanlar, galibiyet, yenilgi olabilir. Ama o duyguyu oluşturabilmek önemli." ifadelerini kullandı.

"SAKATLANMADAN BİTİRMEK ÖNEMLİYDİ"

Önemli olanın galip ayrılmak olduğunu ifade eden deneyimli hoca, "4 gün sonra bir maç daha var. O da zor olacak. Sakatlanmadan bitirmek önemliydi. Maçın en önemli sonucuna baktığımızda kolay ifade edilen ama kolay yaşanmayan zor geçen süreçte burada galip ayrılmaktı" dedi.

"BU ACIMIZI UNUTMAYACAĞIZ"

Son olarak bir kez daha Orhan Kaynak'ı anan Tekke, "Tekrar başımız sağ olsun. Bu acımızı unutmayacağız. Orhan abi hep bizimle olacak." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.