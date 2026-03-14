Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu. BayArena'da oynanan maç 1-1 sona erdi.



Bayer Leverkusen, 6. dakikada Aleix Garcia ile 1-0 öne geçti.



Bayern Münih, 42. dakikada Nicolas Jackson'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



Maçın ilk yarısı Bayer Leverkusen'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Bayer Münih, 69. dakikada Luis Diaz'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.



Konuk ekip Bayern Münih'te golü atan Luis Diaz, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.



Bayer Leverkusen'in 90+3. dakikada Jonas Hofmann ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.



Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından Bayern Münih 67, Bayer Leverkusen 45 puana yükseldi.



Bayern Münih, ligde gelecek hafta sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bayer Leverkusen, Heidenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



