14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
1-0DA
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-075'
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-190'
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-090'
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Bayern Münih, 9 kişiyle puanı aldı

Almanya Bundesliga'da Bayer Münih, 9 kişi kaldığı Bayer Leverkusen deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

14 Mart 2026 19:32
Sporx.com
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu. BayArena'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Bayer Leverkusen, 6. dakikada Aleix Garcia ile 1-0 öne geçti.

Bayern Münih, 42. dakikada Nicolas Jackson'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Maçın ilk yarısı Bayer Leverkusen'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bayer Münih, 69. dakikada Luis Diaz'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Konuk ekip Bayern Münih'te golü atan Luis Diaz, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Bayer Leverkusen'in 90+3. dakikada Jonas Hofmann ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 67, Bayer Leverkusen 45 puana yükseldi.

Bayern Münih, ligde gelecek hafta sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bayer Leverkusen, Heidenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
