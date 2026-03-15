Nhaga, Başakşehir'i yine boş geçmedi

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu Renato Nhaga, yeni takımındaki üçüncü maçında 2. kez gol sevinci yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde adı bulunmayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başakşehir maçına kadar Süper Lig'de 1 maçta 32 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ağlarını sarsarak ilk golünü atan Nhaga, 82. dakikada oyuna girdiği RAMS Başakşehir maçının 84. dakikasında ağları havalandırmayı başardı.
