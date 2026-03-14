Yunus Akgün'den Uğurcan Çakır övgüsü!

Galatasaray 'da Yunus Akgün, RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"UĞURCAN ÇAKIR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın performansına dikkat çeken Yunus Akgün, "Uğurcan Çakır'ın performansı bizim için çok önemli. Bize çok katkı sağlıyor. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz." dedi.



"GALATASARAY'IN OLDUĞU YERDE HEDEF ŞAMPİYONLUK"



Ligde son haftalara girilirken hedeflerinin değişmediğini vurgulayan milli yıldız, "Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman hedef şampiyonluktur. Son haftalara giriyoruz. Bugün kazanmak önemliydi." ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAYALLERİMİZ BÜYÜK"



Yunus Akgün, Avrupa hedeflerine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:



"Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz ve hayallerimiz yüksek. Çalışmaya başlayacağız. Mükemmel mücadele edip turu geçmek istiyoruz."



