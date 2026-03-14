Paul Onuachu'dan çarpıcı seri!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Trabzonspor, golcü oyuncusu Paul Onuachu ile 3 puana ulaştı.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Nijeryalı oyuncusunun golüyle mağlup eden bordo-mavili takım, puanını 57'ye yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi de puan olarak yakaladı.
Sarı-lacivertli takımın averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, ligde art arda 4 maçından da galibiyetle ayrıldı.
4 MAÇTA 12 PUAN
Trabzonspor, ligde bu sezon ikinci kez art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, sahasında Fatih Karagümrük ve dış sahada da Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle art arda 4. karşılaşmasında galip geldi.
ONUACHU DURDURULAMIYOR
Trabzonspor'da Paul Onuachu, Çaykur Rizespor filelerini havalandırarak gollerini sürdürdü.
Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra ligde art arda 8 maçta 10 gol atmayı başardı.
Onuachu, ligde gol sayısını da 21'e yükselterek gol krallığı yarışında zirvedeki yerini sürdürdü.
Son sekiz Süper Lig maçında da gol atan Paul Onuachu, Burak Yılmaz'dan (Mayıs-Kasım 2011; 11 maç) bu yana Trabzonspor formasıyla üst üste 8+ karşılaşmada fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Nijeryalı oyuncusunun golüyle mağlup eden bordo-mavili takım, puanını 57'ye yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi de puan olarak yakaladı.
Sarı-lacivertli takımın averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, ligde art arda 4 maçından da galibiyetle ayrıldı.
4 MAÇTA 12 PUAN
Trabzonspor, ligde bu sezon ikinci kez art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle art arda 4. karşılaşmasında galip geldi.
ONUACHU DURDURULAMIYOR
Trabzonspor'da Paul Onuachu, Çaykur Rizespor filelerini havalandırarak gollerini sürdürdü.
Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra ligde art arda 8 maçta 10 gol atmayı başardı.
Onuachu, ligde gol sayısını da 21'e yükselterek gol krallığı yarışında zirvedeki yerini sürdürdü.
Son sekiz Süper Lig maçında da gol atan Paul Onuachu, Burak Yılmaz'dan (Mayıs-Kasım 2011; 11 maç) bu yana Trabzonspor formasıyla üst üste 8+ karşılaşmada fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu.