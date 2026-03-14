Brighton, Sunderland'i Yankuba Minteh ile geçti!

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta maçında Brighton ile Sunderland karşı karşıya geldi.
Işık Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Brighton, 1-0'lık skorla kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golü, 58. dakikada Yankuba Minteh kaydetti.
Brighton forması giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Brighton, 40 puana yükseldi. Sunderland'de 40 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki maçında Brighton, Liverpool'u ağırlayacak. Sunderland, Newcastle United deplasmanına gidecek.
