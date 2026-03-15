Uğurcan'dan alkışlanacak hareket

Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır, lehine olan pozisyonda hakemleri uyararak kararın değişmesini sağladı.
Mücadelenin 32. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutunda Uğurcan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
Hakem Batuhan Kolak ve yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan, pozisyonda Uğurcan'ın topa dokunmadığı gerekçesiyle aut kararı verdi. Kolak'ı uyaran Uğurcan, meşin yuvarlağın kendisinden çıktığını söyleyerek topun RAMS Başakşehir'e geçmesini sağladı.
Bu hareketin ardından Batuhan Kolak ve turuncu-lacivertli futbolcular, centilmence davranışından dolayı Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.
