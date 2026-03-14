Türk yarış takviminin önemli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Ege Derbisi, bu yıl 64. kez koşulmaya hazırlanıyor. Hipodrom.com Ege Derbisi , İzmir Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenecek prestijli mücadele ile yarışseverlerle buluşacak. Mücadele 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da koşulacak.

Türkiye Jokey Kulübü yarış takviminin en dikkat çeken organizasyonlarından biri olarak gösterilen Ege Derbisi, 4 yaş ve üzeri safkan İngiliz atlarının katılımıyla 2100 metre kum pistte gerçekleştirilecek. Grup 1 (G1) statüsündeki koşu, Türk yarış sezonunun ilk büyük sınavlarından biri olması nedeniyle büyük ilgi görüyor.

Bu yılki mücadelede 12 safkan İngiliz atı start alacak. The Protector, Klein, Can Efe, Sword Master ve Jefe De Jefes gibi dikkat çeken safkanların yer aldığı koşuda yarışseverler yüksek tempolu bir mücadele bekliyor.

HİPODROM.COM EGE DERBİSİ

15 Mart Pazar, Saat: 16:30

Şirinyer Hipodromu



(1) ALONE ALONE – G. ÖZÇELİK

(2) BAYBARS HAN – K. TOKAÇOĞLU

(3) BLAZE THUNDER – A. YILDIZ

(4) CAN EFE – M. M. BİLGİN

(5) DISTANCE RUNNER – N. AVCI

(6) ESRARENGİZ – B. M. MIRİK

(7) JEFE DE JEFES – A. MEH. ALTIN

(8) KLEIN – Ö. YILDIRIM

(9) PRENS LEVENT – H. KARATAŞ

(10) SWORD MASTER – M. KAYA

(11) THE PROTECTER – M. ÇİÇEK

(12) VOLPI – S. AKŞIN Yarışseverler koşuyu TJK TV, TAY TV ve TJK TV'nin resmi yayıncısıüzerinden takip edebilecek.

SPORX AT YARIŞI EKİBİNİN TAHMİNLERİ

FENOMENTİLKİ > KLEIN

HİPODROM GÜZELİ > THE PROTECTER & KLEIN & DISTANCE RUNNER & CAN EFE & ALONE ALONE & PRENSLEVENT & JEFE DE JEFES

EDİTÖR > KLEIN & THE PROTECTER & PRENSLEVENT & JEFE DE JEFES & CAN EFE

YAPAY ZEKA TAHMİNCİMİZ SPRINT MASTER > KLEIN

YAPAY ZEKA TAHMİNCİMİZ BEYGIRBOOSTER > CAN EFE

4 yaş ve üzeri İngiliz safkanlarının 2100 metre kum pistte mücadele edeceği Grup 1 statüsündeki yarışta birincilik ikramiyesi 4.000.000 TL, ikincilik 1.600.000 TL, üçüncülük 800.000 TL, dördüncülük 400.000 TL ve beşincilik 200.000 TL olarak belirlendi. Yarışta ayrıca yetiştiricilere de prim ödenecek olup yetiştirici primi dağılımı birincilik için 1.200.000 TL, ikincilik için 480.000 TL, üçüncülük için 240.000 TL, dördüncülük için 120.000 TL ve beşincilik için 60.000 TL olacak. At sahipleri için belirlenen primler ise sırasıyla 800.000 TL, 320.000 TL, 160.000 TL, 80.000 TL ve 40.000 TL olarak açıklandı. Sponsorluk kapsamında dağıtılacak ek ikramiyelerde ise birinci 959.952 TL, ikinci 384.048 TL, üçüncü 191.856 TL, dördüncü 96.096 TL ve beşinci 48.048 TL kazanacak.

İzmir Şirinyer Hipodromu'nun tarihi atmosferinde koşulacak Ege Derbisi, hem yarış dünyasının önde gelen safkanlarını bir araya getirmesi hem de sezonun ilk Grup 1 heyecanı olması nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir rekabete sahne olacak.

Geçtiğimiz yıl koşulan Ege Derbisi'ni şampiyon Dapper Man, jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Dapper Man bu yıl ise bu koşuya kayıt yaptırmadı.

Ege Derbisi, yıllar içinde geçirdiği format değişimleriyle Türk yarış takviminin en önemli mücadelelerinden biri haline geldi. Uzun süre 2400 metre kum pistte ve Grup 3 statüsünde koşulan yarış, daha sonra mesafe ve klasman değişiklikleri geçirerek farklı statülerde düzenlendi. Son yıllarda ise 2100 metre kum pistte koşulan mücadele Grup 1 kategorisine alınarak Türk yarışçılığının en üst düzey organizasyonlarından biri haline geldi.

Son 5 yıl incelendiğinde Ege Derbisi'ni kazanan safkanlar ve dereceleri şöyle gerçekleşti: 2024 yılında Dapper Man 2.13.47, 2023 yılında Kayı Beyi 2.16.89, 2022 yılında King Farrier 2.13.81, 2021 yılında Oğlum Doruk 2.18.43 ve 2020 yılında Kuru Soğan 2.15.82'lik derecelerle birinciliğe uzandı. Bu sonuçlar, yarışın son yıllarda genellikle 2.13 ile 2.18 dakika aralığında tamamlandığını gösteriyor.