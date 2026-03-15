Benfica, son nefeste galip geldi!

Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Benfica, Arouca'ya konuk oldu.



Municipal de Arouca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Benfica, 2-1'lik skorla kazandı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri, 50. dakikada Richard Rios ve dakikada 90+6. dakikada Franjo Ivanovic attı.



Arouca'nın tek golünü ise dakika 7'de penaltıdan Barbero kaydetti.



Arouca'da 90. dakikada Alfonso Trezza kırmızı kart gördü. Aynı dakikada Benfica da ise Amar Dedic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.



Bu sonucun ardından Benfica, puanını 62 yaptı. Arouca, 26 puanda kaldı.



Portekiz Premier Lig'in bir sonraki maçında Benfica, V. Guimaraes'i konuk edecek. Arouca, Moreirense deplasmanına gidecek.



