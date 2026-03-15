14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-1
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
4-1
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
1-1
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
2-0

Benfica, son nefeste galip geldi!

Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Benfica, son dakika golüyle deplasmanda Arouca'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 15 Mart 2026 01:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Benfica, son nefeste galip geldi!
Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Benfica, Arouca'ya konuk oldu.

Municipal de Arouca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Benfica, 2-1'lik skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri, 50. dakikada Richard Rios ve dakikada 90+6. dakikada Franjo Ivanovic attı.

Arouca'nın tek golünü ise dakika 7'de penaltıdan Barbero kaydetti.

Arouca'da 90. dakikada Alfonso Trezza kırmızı kart gördü. Aynı dakikada Benfica da ise Amar Dedic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sonucun ardından Benfica, puanını 62 yaptı. Arouca, 26 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki maçında Benfica, V. Guimaraes'i konuk edecek. Arouca, Moreirense deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
