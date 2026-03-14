Newcastle United, Chelsea'yi Gordon ile devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta maçında Chelsea ile Newcastle United karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Newcastle United, 1-0'lık skorla kazandı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golü, dakika 18'de Anthony Gordon kaydetti.
Bu sonucun ardından Newcastle United, 42 puana yükseldi. Chelsea ise 48 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki maçında Chelsea, Everton deplasmanına gidecek. Newcastle United, Sunderland'ı ağırlayacak.
