Recep Uçar'dan maçın uzatma süresine tepki!

"EN NET POZİSYONLARI BİZ KAÇIRDIK"
Maç öncesinde rakiplerine iyi hazırlandıklarını belirten Uçar, "Trabzon deplasmanında girebileceğimiz kadar net pozisyonlara girdik. Maçın en net pozisyonlarını kaçıran bizdik. Maçtan önce aslında dersimizi iyi çalıştık. Trabzon'un oyuncu yapısı belli. İlk 15-20 dakika oyuna giremedik, onlar bizi hapsettiler. Çok fazla duran top verdik ama kısa bir takım olmamıza rağmen net pozisyon vermedik." dedi.
Alan baskılarıyla top kazandıklarını ancak son vuruşlarda etkili olamadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Alan baskılarıyla top kazandık ama finalleri yapamadık. Trabzon deplasmanında en güçlü oldukları yer duran toplar ve Onuachu pozisyonları. Buna iyi hazırlandık. Böyle gol yesek üzülmeyeceğim ama bizim frikik kullandığımız pozisyonda Onana hızlı başlıyor ve geçişten gol yiyoruz." ifadelerini kullandı.
"FIRSATLAR VARDI AMA DEĞERLENDİREMEDİK"
Karşılaşmanın son bölümünde risk aldıklarını söyleyen Uçar, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Son bölümde riskler aldık, pozisyonlara girdik ama bir türlü olmadı. Üretemedik. Yaptığımız mücadelenin karşılığını alamadık. Topun bizde olduğu kısım beklentimizin altında kaldı. Trabzon'un savunmada agresifliği yoktu, alanlar ve fırsatlar vardı ama finalleri yapmakta zorlandık."
Uçar, rakiplerinden daha fazla ceza sahasında topla buluştuklarını da sözlerine ekledi.
"TRABZONSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"
Maç sonunda rakip takımı ve teknik ekibi de tebrik eden Uçar, şu ifadeleri kullandı:
"Üzgünüz, mücadelemizin karşılığını alamadık. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Fatih hocayı da tebrik ediyorum, harika işler yapıyorlar. Ligin kalan bölümünde başarılar diliyorum."
UZATMA SÜRESİNE TEPKİ
Karşılaşmanın uzatma süresine de değinen Uçar, hakem kararını eleştirdi:
"Oyun 5 kere duruyor. 10 değişikliğin olduğu bir maçta uzatma süresinin 3 dakika olması mümkün değil. Renklerden bağımsız söylüyorum; büyük takımların skora ihtiyacı varsa bu rakamlar 6-8 dakika oluyor. Bu maçın 3 dakika olma ihtimali yok."
Uçar sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Çağdaş hocayı da tebrik ettim maçtan sonra söyledim. Bu maç 3 dakika olmamalı. Bunu genel olarak söylüyorum. Diğer büyük takımların maçlarında da görüyorum. Bu maçın uzatması 3 dakika olmaz."
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|57
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|8
|Gaziantep FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|33
|9
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17