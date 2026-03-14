14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-024'
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
0-07'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
0-09'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
0-04'

Recep Uçar'dan maçın uzatma süresine tepki!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

calendar 14 Mart 2026 22:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"EN NET POZİSYONLARI BİZ KAÇIRDIK" 

Maç öncesinde rakiplerine iyi hazırlandıklarını belirten Uçar, "Trabzon deplasmanında girebileceğimiz kadar net pozisyonlara girdik. Maçın en net pozisyonlarını kaçıran bizdik. Maçtan önce aslında dersimizi iyi çalıştık. Trabzon'un oyuncu yapısı belli. İlk 15-20 dakika oyuna giremedik, onlar bizi hapsettiler. Çok fazla duran top verdik ama kısa bir takım olmamıza rağmen net pozisyon vermedik." dedi.

Alan baskılarıyla top kazandıklarını ancak son vuruşlarda etkili olamadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Alan baskılarıyla top kazandık ama finalleri yapamadık. Trabzon deplasmanında en güçlü oldukları yer duran toplar ve Onuachu pozisyonları. Buna iyi hazırlandık. Böyle gol yesek üzülmeyeceğim ama bizim frikik kullandığımız pozisyonda Onana hızlı başlıyor ve geçişten gol yiyoruz." ifadelerini kullandı. 

"FIRSATLAR VARDI AMA DEĞERLENDİREMEDİK"

Karşılaşmanın son bölümünde risk aldıklarını söyleyen Uçar, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Son bölümde riskler aldık, pozisyonlara girdik ama bir türlü olmadı. Üretemedik. Yaptığımız mücadelenin karşılığını alamadık. Topun bizde olduğu kısım beklentimizin altında kaldı. Trabzon'un savunmada agresifliği yoktu, alanlar ve fırsatlar vardı ama finalleri yapmakta zorlandık."

Uçar, rakiplerinden daha fazla ceza sahasında topla buluştuklarını da sözlerine ekledi.

"TRABZONSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Maç sonunda rakip takımı ve teknik ekibi de tebrik eden Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüz, mücadelemizin karşılığını alamadık. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Fatih hocayı da tebrik ediyorum, harika işler yapıyorlar. Ligin kalan bölümünde başarılar diliyorum."

UZATMA SÜRESİNE TEPKİ

Karşılaşmanın uzatma süresine de değinen Uçar, hakem kararını eleştirdi:

"Oyun 5 kere duruyor. 10 değişikliğin olduğu bir maçta uzatma süresinin 3 dakika olması mümkün değil. Renklerden bağımsız söylüyorum; büyük takımların skora ihtiyacı varsa bu rakamlar 6-8 dakika oluyor. Bu maçın 3 dakika olma ihtimali yok."

Uçar sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Çağdaş hocayı da tebrik ettim maçtan sonra söyledim. Bu maç 3 dakika olmamalı. Bunu genel olarak söylüyorum. Diğer büyük takımların maçlarında da görüyorum. Bu maçın uzatması 3 dakika olmaz."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
