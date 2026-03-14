14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-021'
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
0-04'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
0-06'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
0-01'

Andre Onana: "Bu galibiyet onun içindi"

Trabzonspor'da Andre Onana, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.

14 Mart 2026 22:55
Sporx.com
Andre Onana: 'Bu galibiyet onun içindi'
Trabzonspor'da Andre Onana, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ŞEHİR ADINA MAÇA ÇIKMAK KOLAY DEĞİLDİ"

Onana, hafta içinde hayatını kaybeden kulüp çalışanına değinerek duygularını şu sözlerle ifade etti: 

"Bizim için her anlamda özel bir karşılaşmaydı. Antrenörümüzü kaybettik hafta içinde. Acı haberi aldıktan sonra şehir adına maça çıkmak kolay değildi."

Kulüp olarak merhum antrenörün ailesinin yanında olduklarını vurgulayan Onana, "Şunu söylemek isterim; ailesine ve onların hep yanında olduğumuzu, bu zor zamanlarında yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Hocamızın ailesiyle ve taraftarlarımızla birlikte onların yanında olacağız." dedi. 

"BU GALİBİYET ONUN İÇİNDİ"

Galibiyetin anlamının farklı olduğunu söyleyen Onana, "Onun için kazanmak çok önemliydi. Acı bir kayıp yaşadık. Kulüpte antrenmanlarda her zaman bizimle beraber olan, bize yardımları olan birisiydi. Onu kaybetmek herkesi üzdü. Bugün kazandığımız bu galibiyet hocamız içindi." ifadelerini kullandı.

"MUCI'YI GÖRDÜM VE PASI VERDİM" 

Gol öncesinde Muçi'yi görmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Onana, pozisyonu şöyle anlattı: 

"Oyunun anları olarak değerlendirmek lazım. O anlar olur ve orada karar almak zorundasınız. Takım arkadaşlarımın yardımı oluyor. Muçi oyunu tanıması ve hızıyla tanınan bir oyuncu. Onu orada görmek bir opsiyon sunuyor."

Tecrübeli oyuncu, bu pozisyonun takımın daha önce çalıştığı bir organizasyon olduğunu da belirtti:

"Ben de hem tecrübem gereği, onlar da benim uzağa vuracağımı bildiklerinden opsiyon sunuyorlar. Bizim de zaten takım olarak üzerinde düşündüğümüz ve daha önce uyguladığımız opsiyonlardan biriydi. Güzel de gol oldu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
