"ŞEHİR ADINA MAÇA ÇIKMAK KOLAY DEĞİLDİ"
Onana, hafta içinde hayatını kaybeden kulüp çalışanına değinerek duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Bizim için her anlamda özel bir karşılaşmaydı. Antrenörümüzü kaybettik hafta içinde. Acı haberi aldıktan sonra şehir adına maça çıkmak kolay değildi."
Kulüp olarak merhum antrenörün ailesinin yanında olduklarını vurgulayan Onana, "Şunu söylemek isterim; ailesine ve onların hep yanında olduğumuzu, bu zor zamanlarında yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Hocamızın ailesiyle ve taraftarlarımızla birlikte onların yanında olacağız." dedi.
"BU GALİBİYET ONUN İÇİNDİ"
Galibiyetin anlamının farklı olduğunu söyleyen Onana, "Onun için kazanmak çok önemliydi. Acı bir kayıp yaşadık. Kulüpte antrenmanlarda her zaman bizimle beraber olan, bize yardımları olan birisiydi. Onu kaybetmek herkesi üzdü. Bugün kazandığımız bu galibiyet hocamız içindi." ifadelerini kullandı.
"MUCI'YI GÖRDÜM VE PASI VERDİM"
Gol öncesinde Muçi'yi görmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Onana, pozisyonu şöyle anlattı:
"Oyunun anları olarak değerlendirmek lazım. O anlar olur ve orada karar almak zorundasınız. Takım arkadaşlarımın yardımı oluyor. Muçi oyunu tanıması ve hızıyla tanınan bir oyuncu. Onu orada görmek bir opsiyon sunuyor."
Tecrübeli oyuncu, bu pozisyonun takımın daha önce çalıştığı bir organizasyon olduğunu da belirtti:
"Ben de hem tecrübem gereği, onlar da benim uzağa vuracağımı bildiklerinden opsiyon sunuyorlar. Bizim de zaten takım olarak üzerinde düşündüğümüz ve daha önce uyguladığımız opsiyonlardan biriydi. Güzel de gol oldu."
Andre Onana: "Bu galibiyet onun içindi"
Trabzonspor'da Andre Onana, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.
"ŞEHİR ADINA MAÇA ÇIKMAK KOLAY DEĞİLDİ"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Dortmund, Salih Özcan ile ayrılığı duyurdu
-
9
Kocaelispor - Konyaspor maçında son anda her şey değişti!
-
8
Fenerbahçe'de Tedesco kararı!
-
7
Osimhen ile Dursun Özbek arasında prim pazarlığı
-
6
Barış Alper için açıklama: "50-60 milyon euroya satmam"
-
5
Trabzonspor'dan Paul Onuachu ile seri!
-
4
Fenerbahçe'de 6 futbolcudan maç sonu flaş hamle!
-
3
Galatasaray'da Can Armando Güner gerçeği!
-
2
Galatasaray - Başakşehir: 11'ler
-
1
Fenerbahçe'de kritik görüşme: Domenico Tedesco!
- 23:09 Paul Onuachu'dan çarpıcı seri!
- 23:08 Pendikspor ile İstanbulspor puanları paylaştı
- 23:02 Renato Nhaga: "Galatasaray beni şaşırttı"
- 22:58 Napoli evinde geriden gelip kazandı
- 22:55 Andre Onana: "Bu galibiyet onun içindi"
- 22:51 Oulai'den Real Madrid açıklaması!
- 22:50 Recep Uçar'dan maçın uzatma süresine tepki!
- 22:49 Fatih Tekke: "Bu acımızı unutmayacağız"
- 22:49 Nuri Şahin: "İlk yarıda anları doğru oynadık"
- 22:44 Folcarelli'den sakatlık sözleri
- 22:39 Newcastle United, Chelsea'yi Gordon ile devirdi!
- 22:37 İrfan Saraloğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Liverpool mesajı!
- 22:33 Arsenal son dakikada golüyle rahatladı!
- 22:32 Paul Onuachu: "Savaşmaya devam edeceğiz"
- 22:27 Wilfried Singo: "Bana mevki fark etmiyor"
- 22:21 Yunus Akgün'den Uğurcan Çakır övgüsü!
- 22:18 Uğurcan Çakır'dan maç sonu Fenerbahçe açıklaması
- 22:14 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Japonya'yı devirdi!
- 22:09 Alanyaspor, Göztepe'yi 90+9'da yakaladı
- 22:02 Galatasaray'dan RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi marşı!
- 21:56 Galatasaray'dan zirvede 7 fark!
- 21:55 Trabzonspor'dan Paul Onuachu ile seri!
- 21:38 Victor Osimhen'den Galatasaray'da çarpıcı seri!
- 21:24 Singo'dan Galatasaray'da siftah!
- 21:10 Archie Brown'a Atletico Madrid kancası
- 21:10 Ege'deyiz, derbideyiz, son düzlükteyiz... Hipodrom.com Ege Derbisi zamanı!
- 21:01 Türk Telekom, Karşıyaka deplasmanında galibiyet aldı
- 20:45 Galatasaray'da Torreira'ya özel pankart
- 20:40 Galatasaray'dan anlamlı hamle
- 20:32 Galatasaray'da 3 değişiklik
- 20:29 Okan Buruk yerine İrfan Saraloğlu
- 20:23 Brighton, Sunderland'i Yankuba Minteh ile geçti!
- 20:22 Atletico Madrid evinde tek golle kazandı
- 20:15 Sadettin Saran: "2027'ye kadar birlikteyiz"
- 19:53 Fenerbahçe'de Tedesco kararı!
- 19:50 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada, Arjantin'i yendi
- 19:44 Fatih Tekke'den Rizespor öncesi duygusal sözler!
- 19:39 Iğdır FK'de Hikmet Karaman dönemi
- 19:32 Bayern Münih, 9 kişiyle puanı aldı
- 19:26 VakıfBank, normal sezonun son maçını kazandı
- 19:23 Borussia Dortmund, Augsburg'u iki golle geçti!
- 19:16 Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
- 19:02 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 11'ler
- 18:56 Inter, sahasında 82'de yakalandı!
- 18:43 Galatasaray - Başakşehir: 11'ler
- 18:41 Trabzonspor, evinde Manisa Basket'i mağlup etti
- 18:26 Mauro Icardi için River Plate açıklaması!
- 18:23 Girona, Athletic Bilbao'yu üç golle yıktı!
- 18:21 Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi
- 18:10 Eczacıbaşı kazandı, Aydın Büyükşehir Belediyespor küme düştü!
- 18:07 Fenerbahçe'de kritik görüşme: Domenico Tedesco!
- 18:03 Jhon Duran siftah yaptı, Zenit iki golle kazandı
- 18:00 Xabi Alonso için açıklama: "Teklifleri değerlendiriyor"
- 17:50 Volkan Kazak: "İyi niyetli değil"
- 17:47 Sandro Tonali için Arsenal ve Manchester City yanıtı!
- 17:39 İlhan Palut: "Penaltı pozisyonunu süzemedim"
- 17:33 Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi
- 17:33 Dominik Szoboszlai'den Galatasaray itirafı
- 17:26 Konyaspor'da sürpriz ayrılık: Pedrinho
- 17:26 Selçuk İnan'dan hakem Cihan Aydın'a büyük tepki!
Napoli evinde geriden gelip kazandı
Arsenal son dakikada golüyle rahatladı!
Brighton, Sunderland'i Yankuba Minteh ile geçti!
Atletico Madrid evinde tek golle kazandı
Bayern Münih, 9 kişiyle puanı aldı
Inter, sahasında 82'de yakalandı!
Xabi Alonso için açıklama: "Teklifleri değerlendiriyor"
Sandro Tonali için Arsenal ve Manchester City yanıtı!
Dominik Szoboszlai'den Galatasaray itirafı
Marsilya evinde tek golle kazandı
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|57
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|8
|Gaziantep FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|33
|9
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17