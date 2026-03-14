14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-024'
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
0-07'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
0-09'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
0-04'

Oulai'den Real Madrid açıklaması!

Trabzonspor forması giyen Christ Oulai, ağabeyinin neden Real Madrid maçına gittiğine açıklık getirdi.

Oulai'den Real Madrid açıklaması!
Trabzonspor forması giyen Christ Oulai, Rizespor maçının ardından konuştu.

Ouali, "Açıkçası bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim çünkü gerçekten iyi çalıştık. Hocamız bize iyi taktikler verdi, bizi iyi yönetti ve iyi antrene etti; biz de bunun karşılığında çok sıkı çalışmıştık. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum: Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine de tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

Sözlerine devam eden başarılı orta saha oyuncusu, "Açıkçası hazırlık süreci pek de kolay olmadı diyebilirim. Bizim açımızdan çalışma süreci zor bir haftaydı çünkü herkes çok duygu doluydu ve çok üzgündü. Ama bizler elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu galibiyeti kazanıp ona armağan ederek huzur içinde yatmasını istedik. Elimizden geleni yapmamız gerekiyordu ve bunu başardık." sözlerini sarf etti.

Ouali'nin ağabeyi, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Manchester City maçını tribünden takip etmişti. Yabancı basın, bunun Real Madrid için transfer görüşmesi olduğunu öne sürmüştü.

Ağabeyinin Real Madrid Manchester City mücadelesini takip etmesi ile ilgili gelen soruya Oulai, "Bununla ilgili söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Şu an tamamen Trabzonspor kulübüne odaklanmış durumdayım. Ağabeyimin oraya sadece gezmeye gittiğini düşünüyorum. Ben kulübüme ve oyunuma odaklandım. Sizin de az evvel belirttiğiniz gibi ligde ikinci sıradayız ve daha yukarısı için çalışmaya devam etmek istiyorum" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
