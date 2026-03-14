14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-1
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
3-081'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
1-188'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
2-080'

Nuri Şahin'den kırmızı kart itirafı!

Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin, 3-0 mağlup oldukları Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Mart 2026 22:49 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 23:43
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Maç hakkında konuşan genç teknik direktör, "Maçı iki türlü okumak lazım. Kırmızı karta kadar çoğu şey istediğimiz gibi gitti. Bu atmosferde çok formda bir Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Biz elimizden geldiği kadar kalemizden uzak tutmaya çalıştık, birkaç pozisyona girdik. Anları ilk yarıda doğru oynadık. İkinci yarıda kırmızı kart ve hemen arkasından gelen gol bizde hayal kırıklığı yarattı. Ondan sonra istediğimiz reaksiyonu veremedik. Çok üzgünüm. Oynandı, bitti. Aynısını Trabzonspor maçında da yaşamıştık. Anlardan bahsediyorum. O anlar, bu anlar. Daha zeki davranmamız lazım. 11'e 11 oynarsak daha fazla şansımız olur. Öğreniyoruz, ders almaya çalışıyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var çarşamba günü, artık ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin 56. dakikasında Festy Ebosele'nin kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Maçı iki türlü okumak lazım. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. Galatasaray'ı bu atmosferde, bu formda kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Ön alan baskısını da gayet iyi yaptık. İkinci yarıda ne yazık ki çok erken yediğimiz çift sarıdan kırmızı kart bizi bir kişi eksik bıraktı. Hemen arkasından gol yememiz ise bir hayal kırıklığına neden oldu. Ondan sonra ayağa kalkamadık, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları kazanmak istiyorsan anları çok doğru oynaman lazım. Karşındaki takım çok güçlü. Ne yazık ki 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik. Bu maçı unutup artık önümüze bakacağız. Galatasaray'a bugün için tebrikler, Avrupa'da da hem Galatasaray'a hem Samsunspor'a sonsuz başarılar diliyorum."




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
