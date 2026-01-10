10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
0-153'
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
0-029'
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-229'
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

İstanbulspor'dan Serik'e karşı net galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, Serikspor'un sahasındaki tadilat nedeniyle İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

calendar 10 Ocak 2026 15:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbulspor'dan Serik'e karşı net galibiyet
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, Serikspor'un sahasındaki tadilat nedeniyle İstanbul'da yapılan maçta rakibini 3-0 yendi.
 
Stat: Esenler Erokspor
 
Hakemler: Süleyman Bahadır, Ferhat Çalar, Orhun Aydın Duran
 
Serikspor: Erten Ersu, Sertan Taşqın, Gökhan Akkan (Dk. 46 Skvortsov), Okoro, Bilal Ceylan, Kerem Şen, Burak Asan (Dk. 77 Emre Nefiz), Emrecan Terzi, Gökhan Altıparmak (Dk. 77 Spasov), Guibero (Dk. 67 Ekrem Terzi), Sadygov (Dk. 46 Adeola)
 
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan (Dk. 79 Fatih Tultak), Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 85 İsa Dayaklı), Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 66 Vefa Temel), Mamadou (Dk. 67 Krstovski), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Cham)
 
Goller: Dk. 5 Mamadou, Dk. 30 Erten Ersu (kendi kalesine), Dk. 64 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 21 Guibero, Dk. 39 Burak Asan, Dk. 84 Sertan Taşqın (Serikspor)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
